Juraj Blanár sa stretne s holandským ministrom zahraničných vecí Berendsenom

BRATISLAVA - Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) sa v pondelok (1. 6.) v Bratislave stretne s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Ten pricestuje na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Rokovanie šéfov diplomacií bude zamerané na ďalšie posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce, pričom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku,“ priblížil rezort. Partneri budú taktiež podľa MZVEZ diskutovať o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí, osobitne o energetike, konkurencieschopnosti Európskej únie a jej rozširovaní. Zamerajú sa aj na európsku obranu, spoluprácu v Severoatlantickej aliancii či na vývoj na Ukrajine a Blízkom východe.