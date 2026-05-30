Mnohí o tom netušia! Ak ste nedostali výplatu, pomôže vám štát: Môžete dostať TISÍCE eur, TOTO je podmienka

BRATISLAVA - Viacerí Slováci o tom netušia. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ neuhrádza mzdu a iné platové náležitosti, majú po splnení zákonných podmienok nárok na dávku garančného poistenia zo Sociálnej poisťovne (SP). Nárok na dávku im vzniká v prípade, ak sa zamestnávateľ stal platobne neschopným a nemôže uspokojiť ich nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Informuje o tom hovorca SP Martin Kontúr.
"Zamestnávateľ sa považuje za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu, teda odo dňa doručenia tohto návrhu na súd. Ak však súd začne konkurzné konanie aj bez podania návrhu, za deň vzniku platobnej neschopnosti sa v takom prípade považuje deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania. Samotný výsledok konkurzného konania nemá vplyv na vznik nároku na dávku garančného poistenia," približuje hovorca SP.
Ako postupovať pri podávaní žiadosti
1. Vyplnenie žiadosti: Žiadosť o dávku garančného poistenia je dostupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Formuláre (formulár č. 79 - Formuláre | Sociálna poisťovňa) alebo v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Možno ju vyplniť elektronicky alebo vytlačiť a ručne vyplniť a doručiť pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla zamestnávateľa.
2. Priloženie potrebných dokumentov: Zamestnanec potrebuje k žiadosti priložiť najmä kópiu pracovnej zmluvy, doklad o skončení pracovného pomeru (ak už skončil), výplatné pásky alebo iné doklady preukazujúce výšku neuhradených nárokov. K žiadosti je tiež potrebné pripojiť Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom zamestnávateľ alebo správca konkurznej podstaty potvrdí neuhradené mzdové nároky. Kompletný zoznam príloh je uvedený aj na tlačive žiadosti.
3. Podanie žiadosti: Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami môže zamestnanec podať rôznymi spôsobmi:
- Elektronicky prostredníctvom e-schránky, ak má aktivovaný elektronický občiansky preukaz (eID)
- Poštou zaslaním na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa
- Osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne
"Žiadosť o dávku odporúčame podať do 60 dní od platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu; premlčacia doba je tri roky. Požadované neuspokojené nároky zamestnanca je možné uspokojiť najviac v rozsahu maximálnej sumy dávky garančného poistenia, ktorá do 30. júna 2026 predstavuje sumu 4 572 eur. Ak nárok na túto dávku vznikne od 1. júla 2026 do 30. júna 2027, maximálna výška dávky bude 4 860 eur," informuje Kontúr s tým, že dávka sa vypláca jednorazovo.
Sociálna poisťovňa v mesiacoch január až apríl 2026 vyplatila 295 dávok garančného poistenia v priemernej výške 3 285,50 eura. Kontúr dodáva, že viac informácií o podmienkach nároku na dávku je zverejnených na webovej stránke Sociálnej poisťovne Ako požiadať o dávku garančného poistenia. Poradenstvo poskytuje aj Informačno-poradenské centrum buď telefonicky alebo mailom cez webový kontaktný formulár, resp. pobočky Sociálnej poisťovne vo všetkých regiónoch Slovenska.