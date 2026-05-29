Koncert skupiny Iron Maiden: V okolí futbalového štadióna v Bratislave budú obmedzenia

BRATISLAVA - V okolí Národného futbalového štadióna v Bratislave budú v sobotu (30. 5.) dopravné obmedzenia. Dôvodom je koncert skupiny Iron Maiden. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Ulica Viktora Tegelhoffa bude monitorovaná hliadkami dopravnej polície a priebežne uzatváraná v čase od 12.00 h. Úplne neprejazdné až do skončenia koncertu budú ulice Kalinčiakova a Príkopová, priblížili policajti.
„Podľa aktuálnej dopravnej situácie budú zo strany dopravných policajtov vykonané aj ďalšie zmeny v cestnej premávke v okolí štadióna, o ktorých budeme verejnosť včas informovať,“ uviedla polícia. Zároveň žiada vodičov, ktorých cieľom nie je okolie štadióna, aby sa tomuto úseku vyhli a na dojazd do cieľa využili alternatívne trasy. Ďalej žiadajú vodičov o trpezlivosť a aby sa riadili pokynmi polície.