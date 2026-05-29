Indický premiér Naréndra Módi navštívi Slovensko, oznámil Blanár

NIKÓZIA - Indický premiér Naréndra Módí 15. júna navštívi Slovensko, oznámil vo štvrtok prostredníctvom videa na sieti Facebook minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre.
Zo strany predsedu indickej vlády pôjde podľa Blanára o historicky prvú návštevu Slovenska. Vláda SR by pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov, povedal.
Počas zasadnutia na Cypre sa slovenský minister stretol aj so šéfom indickej diplomacie Subrahmanjam Džajšankarom. India podľa neho potvrdila, ako konflikt na Blízkom východe môže významne narušiť celosvetový obchod. „Je potrebné, aby sme si vymenili skúsenosti a povedali, čo je potrebné urobiť na to, aby sme posilnili našu spoluprácu, a to nielen pri riešení toho problému v Perzskom zálive a na Blízkom východe - aj ako členská krajina EÚ, ale aj bilaterálne,“ uviedol Blanár.