Deň výročia atentátu na premiéra Fica: Politici reagujú

BRATISLAVA - Deň atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) nie je len pripomienkou samotných výstrelov. Je varovaním, kam môže viesť nenávisť, fanatizácia spoločnosti a dlhoročná dehumanizácia politického súpera. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na sociálnej sieti v súvislosti s druhým výročím incidentu.
„Slovensko si tento deň musí pamätať preto, aby sa už nikdy nestalo, že z politického fanatizmu vznikne pokus fyzicky zlikvidovať človeka pre jeho politický názor alebo verejnú funkciu. Tvrdá politická súťaž áno. Nenávisť, dehumanizácia a výstrely nikdy,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že atentátnik nevyrástol vo vzduchoprázdne. „Bol súčasťou prostredia, ktoré roky živili politici súčasnej opozície a časť médií nenávisťou voči ľuďom s iným politickým názorom,“ dodal minister.
V piatok uplynuli dva roky od atentátu
V piatok uplynuli dva roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Na konci apríla 2026 potvrdil Najvyšší súd SR páchateľovi trest väzenia na 21 rokov i to, že svojím konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu.
Atentát na premiéra bol podľa PS a SaS vážny útok
Atentát na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) bol vážny útok na demokraciu. V deň druhého výročia incidentu to uviedli opozičné PS a SaS. Útok opakovane odsúdili. „Atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať. My sme to odsúdili a odsudzujeme to a na tomto našom postoji sa nič nezmenilo a nezmení,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku. Kritizovala však, že vládni predstavitelia prispievajú k napätiu v spoločnosti a v politickom boji.
Hnutie PS vyzvalo všetky politické strany a politických činiteľov na Slovensku, aby v polarizovanej spoločnosti prispievali k deeskalácii situácie. Atentát musí podľa hnutia odsúdiť každý. „My sme to odsúdili už na začiatku, už hneď ako sa to stalo. A každý človek to musí odsúdiť. Atentát na predsedu vlády je vážny útok na podstatu zriadenia právneho štátu a demokracie. Páchateľ bol aj odsúdený na spravodlivý trest za terorizmus. My musíme povedať, že naozaj dúfame, že k niečomu takému už nikdy nedôjde,“ vyhlásila poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS) na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.