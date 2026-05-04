Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 114-krát

ŽILINA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 114-krát. Päťdesiatjeden zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 28-krát. Zasahovali pri 27 dopravných nehodách a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali takisto tri cvičenia.