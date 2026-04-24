Piatok24. apríl 2026, meniny má Juraj, zajtra Marek, Marko, Markus

Nenechajte sa obrať o peniaze, na ktoré máte nárok! Exposlankyňa upozorňuje na absurdnú situáciu na úradoch

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA - Má daňový bonus na dieťa vplyv na váš príspevok na opatrovanie? Exposlankyňa Jana Žitňanská (Demokrati) poukázala na problém mám, ktoré riešili absurdnú situáciu. Chceli im odobrať opatrovateľský príspevok kvôli daňovému bonusu na dieťa. Žitňanská však tvrdí, že ide o nezmysel a rodičia by sa na úradoch "nemali dať." Na peniaze maju podľa nej nárok.

"Nedávno som si v jednej skupine všimla príspevok mám, ktoré riešili absurdnú situáciu. Úrad im chcel odobrať opatrovateľský príspevok len preto, že im bol v rámci ročného zúčtovania vyplatený daňový bonus na dieťa a niektorí úradníci to vyhodnotili ako prekročenie maximálne možnej výšky príjmu," podelila sa o svoju skúsenosť Žitňanská. 

 
 

Rozhodla sa preto na vec bližšie pozrieť a zistiť, kde je pravda. "Podľa mňa je to úplný nezmysel, keďže daňový bonus je daňová úľava, ale keďže si veci rada overujem aj dvakrát, oslovila som najväčšieho odborníka na dane a odvody Jozefa Mihála," vysvetlila. Ten jej tento názor jednoznačne potvrdil.

Zákon totiž hovorí jasne. Podľa § 18 ods. 3 písm. j) zákona č. 447 sa daňový bonus na dieťa za príjem nepovažuje. "A je jedno, či dostanete bonus mesačne alebo raz ročne, nemá to absolútne žiaden vplyv na váš príspevok na opatrovanie. Ak by na vás na úrade niečo podobné skúšali, nenechajte sa odbiť a argumentujte priamo týmto paragrafom," odkázala Žitňanská s tým, nech sa mamy alebo otcovia nenechajú zbytočne obrať o peniaze, na ktoré majú nárok!

Viac o téme: Ročné zúčtovanieOpatrovateľský príspevokDaňový bonus na dieťa
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Šport
Prominenti
Ako sa jej to podarilo? Jana Mutňanská zhodila 12 kíl: Za jej premenou stoja dve veci
Ako sa jej to podarilo? Jana Mutňanská zhodila 12 kíl: Za jej premenou stoja dve veci
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
NRSR nezačala rokovať o odvolávaní Šutaja Eštoka, opäť sa o to pokúsi o hodinu
Domáce
Ilustračné foto
Zrušený 8. máj opäť úraduje: CHAOS pre pacientov v Banskej Bystrici, na zákroky a vyšetrenia vraj môžu zabudnúť!
Domáce
Župné dni 2026: Osem miest v Košickom kraji čakajú inovatívne zážitky, stovky aktivít aj koncerty
Župné dni 2026: Osem miest v Košickom kraji čakajú inovatívne zážitky, stovky aktivít aj koncerty
Košice

Zahraničné

Na snímke najväčšia lietadlová
Poplach na gréckom ostrove: Oblasť pri pobreží Kréty zasiahlo zemetrasenie
Zahraničné
Pri Prahe sa takmer
Pri Prahe sa takmer zrútil airbus plný ľudí! Šokujúce zistenia vyšetrovania: Za všetko môže pilot
Zahraničné
Donald Trump
ONLINE Trump tvrdo reaguje: Spojené štáty sa nikam neponáhľajú, ale Iránu už tikajú hodiny!
Zahraničné
Mojtaba Chameneí je novým
Nové šokujúce detaily o stave iránskeho vodcu: Nevie ani rozprávať! Odovzdal svoju moc
Zahraničné

Prominenti

Premiéra filmu Diabol nosí
Noc hrôzy slávneho páru: Na ich pozemok vtrhol neznámy páchateľ... Známy herec ho spacifikoval!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Život na Slovensku je drahý! Versace zbalil kufre: Sem poďte žiť!
Domáci prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Ako sa jej to podarilo? Mutňanská zhodila 12 kíl: Za premenou stoja dve veci... tá druhá nepoteší
Domáci prominenti
Láďa Křížek
Z českého búrliváka silný veriaci: Po smrti vnučky sa slávny spevák zosypal!
Osobnosti

Zaujímavosti

Vedci vypočítali LIMIT SMRTI:
Vedci vypočítali LIMIT SMRTI: Koľko čokolády by vás dokázalo REÁLNE ZABIŤ a prečo váš pes nemá takú šancu?
Zaujímavosti
Plač, amputácie aj špina:
Plač, amputácie aj špina: Psychológ odhalil NAJBIZARNEJŠIE túžby, ktoré ľudia skrývajú v spálni!
Zaujímavosti
Tento jednoduchý spánkový návyk
Tento jednoduchý spánkový návyk môže priniesť zdravie vášmu srdcu
vysetrenie.sk
Budíte sa o TRETEJ
Budíte sa o TRETEJ ráno a neviete znova zaspať? Robíte DVE CHYBY, ktorými si zbytočne ničíte zdravie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Zachránia naše dôchodky cudzinci? Už každý 17. zamestnanec je zo zahraničia, začína dominovať India a juhovýchodná Ázia!
Zachránia naše dôchodky cudzinci? Už každý 17. zamestnanec je zo zahraničia, začína dominovať India a juhovýchodná Ázia!
Šialené zábery z Ruska: Rafinéria na brehu Čierneho mora horí už štyri dni, z neba padá čierny dážď! (video)
Šialené zábery z Ruska: Rafinéria na brehu Čierneho mora horí už štyri dni, z neba padá čierny dážď! (video)
Dočkáme sa diaľnice do Košíc? Štátni analytici ukázali, ako by mohla vyzerať diaľničná sieť v roku 2050! (mapa)
Dočkáme sa diaľnice do Košíc? Štátni analytici ukázali, ako by mohla vyzerať diaľničná sieť v roku 2050! (mapa)
Česku hrozí palivová kríza: Zachraňovať ho majú dodávky z bratislavského Slovnaftu!
Česku hrozí palivová kríza: Zachraňovať ho majú dodávky z bratislavského Slovnaftu!

Šport

VIDEO Fantastický vstup do šampionátu pokračuje: Slovenskí mladíci deklasovali Nórov
VIDEO Fantastický vstup do šampionátu pokračuje: Slovenskí mladíci deklasovali Nórov
MS v hokeji do 18 rokov
Českí mladicí neprestávajú prekvapovať! Po víťazstve nad USA zaskočili ďalšieho favorita
Českí mladicí neprestávajú prekvapovať! Po víťazstve nad USA zaskočili ďalšieho favorita
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Obrovský tlak Nitry vyrovnanie nepriniesol: Slovan sa ujal vedenia v sérii
VIDEO Obrovský tlak Nitry vyrovnanie nepriniesol: Slovan sa ujal vedenia v sérii
Tipsport liga
Po dobrom úvode prišiel obrat: Slováci v Nemecku neuspeli
Po dobrom úvode prišiel obrat: Slováci v Nemecku neuspeli
Reprezentácia

Auto-moto

TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Klasické testy
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava

Kariéra a motivácia

Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Práca a voľný čas
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Pracovný pohovor
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
Motivácia a inšpirácia
V roku 2025 evidovali tisícky pracovných úrazov: Toto je najrizikovejšia oblasť aj skupina ľudí!
V roku 2025 evidovali tisícky pracovných úrazov: Toto je najrizikovejšia oblasť aj skupina ľudí!
Aktuality

Varenie a recepty

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Chrumkavé špenátové croissanty ako z pekárne! Toto musíte skúsiť.
Chrumkavé špenátové croissanty ako z pekárne! Toto musíte skúsiť.
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Koláče a torty

Technológie

Zrazili sa dve stíhačky. Piloti si počas letu robili selfie
Zrazili sa dve stíhačky. Piloti si počas letu robili selfie
Zaujímavosti
Je na zozname aj tvoj Samsung smartfón? Na internet unikol veľký zoznam zariadení, ktoré by mohli dostať One UI 8.5
Je na zozname aj tvoj Samsung smartfón? Na internet unikol veľký zoznam zariadení, ktoré by mohli dostať One UI 8.5
Samsung
VIDEO: Nad Kyjevom padol ruský dron Gerbera po zásahu raketou Hellfire. Ľudia z ulíc zrejme videli nový spôsob obrany mesta
VIDEO: Nad Kyjevom padol ruský dron Gerbera po zásahu raketou Hellfire. Ľudia z ulíc zrejme videli nový spôsob obrany mesta
Armádne technológie
Môže ti denné užívanie multivitamínov pomôcť žiť dlhšie? Veľká štúdia priniesla odpoveď, ktorá nepoteší
Môže ti denné užívanie multivitamínov pomôcť žiť dlhšie? Veľká štúdia priniesla odpoveď, ktorá nepoteší
Veda a výskum

Bývanie

Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom to dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom to dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie

Pre kutilov

Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

V Dunaji hrá pragmatickú a chladnú, v súkromí je iná: Nela Pocisková je opakom svojej postavy, jednu vec ale majú spoločnú
Slovenské celebrity
V Dunaji hrá pragmatickú a chladnú, v súkromí je iná: Nela Pocisková je opakom svojej postavy, jednu vec ale majú spoločnú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Nenechajte sa obrať o peniaze, na ktoré máte nárok! Exposlankyňa upozorňuje na absurdnú situáciu na úradoch
Pri Prahe sa takmer
Zahraničné
Pri Prahe sa takmer zrútil airbus plný ľudí! Šokujúce zistenia vyšetrovania: Za všetko môže pilot
Donald Trump
Zahraničné
ONLINE Trump tvrdo reaguje: Spojené štáty sa nikam neponáhľajú, ale Iránu už tikajú hodiny!
Mojtaba Chameneí je novým
Zahraničné
Nové šokujúce detaily o stave iránskeho vodcu: Nevie ani rozprávať! Odovzdal svoju moc

Ďalšie zo Zoznamu