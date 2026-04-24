Nenechajte sa obrať o peniaze, na ktoré máte nárok! Exposlankyňa upozorňuje na absurdnú situáciu na úradoch

BRATISLAVA - Má daňový bonus na dieťa vplyv na váš príspevok na opatrovanie? Exposlankyňa Jana Žitňanská (Demokrati) poukázala na problém mám, ktoré riešili absurdnú situáciu. Chceli im odobrať opatrovateľský príspevok kvôli daňovému bonusu na dieťa. Žitňanská však tvrdí, že ide o nezmysel a rodičia by sa na úradoch "nemali dať." Na peniaze maju podľa nej nárok.
"Nedávno som si v jednej skupine všimla príspevok mám, ktoré riešili absurdnú situáciu. Úrad im chcel odobrať opatrovateľský príspevok len preto, že im bol v rámci ročného zúčtovania vyplatený daňový bonus na dieťa a niektorí úradníci to vyhodnotili ako prekročenie maximálne možnej výšky príjmu," podelila sa o svoju skúsenosť Žitňanská.
Rozhodla sa preto na vec bližšie pozrieť a zistiť, kde je pravda. "Podľa mňa je to úplný nezmysel, keďže daňový bonus je daňová úľava, ale keďže si veci rada overujem aj dvakrát, oslovila som najväčšieho odborníka na dane a odvody Jozefa Mihála," vysvetlila. Ten jej tento názor jednoznačne potvrdil.
Zákon totiž hovorí jasne. Podľa § 18 ods. 3 písm. j) zákona č. 447 sa daňový bonus na dieťa za príjem nepovažuje. "A je jedno, či dostanete bonus mesačne alebo raz ročne, nemá to absolútne žiaden vplyv na váš príspevok na opatrovanie. Ak by na vás na úrade niečo podobné skúšali, nenechajte sa odbiť a argumentujte priamo týmto paragrafom," odkázala Žitňanská s tým, nech sa mamy alebo otcovia nenechajú zbytočne obrať o peniaze, na ktoré majú nárok!