DESIVÁ predikcia: Demografická kríza, za niekoľko dekád bude o vyše MILIÓNA Slovákov menej, nárast seniorov!

BRATISLAVA - Európsku úniu a Slovákov s ňou čaká výrazná demografická zmena. Predikcie nie sú optimistické a ľudstvo sa akoby scvrkávalo, čo sa týka počtu. Najnovšie projekcie Eurostatu naznačujú, že počet obyvateľov začne v nasledujúcich desaťročiach citeľne klesať a spoločnosť bude zároveň rýchlo starnúť.
Svoju predikciu Eurostat zdieľal na vlastnom webe.
Covid nachvíľu zabránil pádu
Podľa odhadov by mala populácia EÚ medzi rokmi 2025 a 2100 klesnúť o 11,7 percenta, čo predstavuje úbytok až 53 miliónov ľudí. Hoci sa po pandémii covid-19 podarilo obnoviť rast a v roku 2025 dosiahla populácia úroveň 451,8 milióna, tento trend nebude mať dlhé trvanie. Vrchol sa očakáva okolo roku 2029, keď by malo v Únii žiť približne 453,3 milióna obyvateľov. Následne však začne postupný pokles, ktorý potrvá až do konca storočia.
Mladí sa vytrácajú, narastať bude počet seniorov
Zásadný problém predstavuje meniaca sa veková štruktúra. Ubúdať budú najmä deti, mladí ľudia a osoby v produktívnom veku. Podiel ľudí vo veku do 19 rokov má klesnúť z dnešných 20 na 17 percent. Ešte výraznejší pokles sa očakáva pri ekonomicky aktívnej populácii – tá by mala klesnúť z 58 na 50 percent.
Naopak, prudko narastie počet seniorov. Podiel ľudí nad 65 rokov sa bude zvyšovať, pričom najrýchlejšie porastie skupina najstarších. Počet ľudí nad 80 rokov by sa mal zvýšiť až o 10 percentuálnych bodov, zo 6 na 16 percent.
Ako na tom bude Slovensko na konci storočia?
Slovensko by konkrétne malo prísť až o 26,7 percenta obyvateľov. Kým v súčasnosti počítame s 5,5 miliónmi obyvateľov, v roku 2100 to bude asi len niečo cez 4, takže podľa predikcie pôjde o pokles cez 1,5 milióna ľudí.
Populačná pyramída tak jasne ukazuje trend starnutia. Kým dnes ešte dominujú silné ročníky v strednom veku, do roku 2100 sa situácia výrazne zmení. Spoločnosť bude menšia, staršia a s nižším podielom pracujúcich.
Tieto zmeny môžu mať zásadný dopad na ekonomiku, dôchodkový systém aj zdravotníctvo. Európa tak stojí pred výzvou, ako sa vyrovnať s ubúdajúcou pracovnou silou a rastúcim počtom seniorov.