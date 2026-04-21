Utorok21. apríl 2026, meniny má Ervín, zajtra Slavomír

Kamery pre rušňovodičov? Názory sú rôzne, ministerstvo dopravy na nich trvá

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy SR od nákupu a zavedenia telových kamier pre rušňovodičov určite neustúpi. Potvrdil to v utorok minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) počas neformálnej diskusie vo Výbore Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý nebol uznášaniaschopný. Označil to za dobré opatrenie, za ktorým si stoja. Rušňovodiči telové kamery odmietajú, podľa nich nezabránia nehodám.

„Na celom svete sa konštatuje, že zavádzanie obrazových a zvukových záznamov z velínov, MHD či vlakov prispelo výrazne k zvýšeniu bezpečnosti. Rušňovodiči si dali urobiť štúdiu v Brne, že ich to môže znervózňovať,“ povedal Ráž. Podľa neho desať medzinárodných štúdií vrátane rozsiahlej v Kanade hovoria presný opak. Zavedenie kamier pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) by malo stáť 420.000 eur.

archívne video

Minister Ráž informuje o spustení ďalšieho úseku diaľnice D1 (Zdroj: TASR/Maroš Herc)

Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka uviedol, že im ide o bezpečnosť, ale nie o marketingové opatrenia. „Kamera rieši bezpečnosť po nehode. Môže ukázať, že rušňovodič robil niečo, čo nemal, ale pravú podstatu nehody neukáže,“ upozornil. Rušňovodiči nepovažujú kamery za bezpečnostné opatrenie. Motyčka uviedol ako príklad dokumentárny seriál o leteckých katastrofách. „Príčiny nie sú väčšinou o vedomej nepozornosti. Nehovorím, že sa také prípady nestávajú,“ poznamenal s tým, že viaceré faktory môžu skončiť až nehodou, ak jej nikto nezabráni. „Presne toto rieši napríklad zabezpečovacie zariadenie. Takisto investície do zamestnancov riešia kvalitu ľudí,“ dodal.

Zbytočne vyhodené peniaze?

Podpredseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík (KDH) označil takmer pol milióna eur na telové kamery za zbytočne vyhodené peniaze. „V prvom rade by sme sa mali postarať o pracovné podmienky rušňovodičov, aby sa im zlepšili. Počuli sme, že rušňovodiči majú v letných mesiacoch aj vyše 40 stupňov v kabínach,“ povedal. Podľa neho hlavne treba nastaviť dialóg a viac o tom rozprávať, lebo rušňovodiči podpísali petíciu. „Trochu sa obávam, aký ďalší krok urobia. Musia sa poradiť, ale uvítal by som, aby bola väčšia diskusia medzi ministerstvom, železnicami a rušňovodičmi,“ doplnil Janckulík.

Minister dopravy ubezpečil, že všetky záznamy z kamier budú použité iba v prípade nehody. „Ak vie pracovník banky pracovať pod kamerovým dohľadom celú zmenu, lebo chráneným verejným záujmom sú peniaze, tak tisíc ľudí vo vlaku nie je chráneným verejným záujmom?“ spýtal sa Ráž. Rušňovodič preto podľa neho bude musieť strpieť kameru. Ak budú potrebné nejaké zmeny, sú podľa neho pripravení ich predložiť. Ráž pripomenul, že pri oboch vlaňajších zrážkach vlakov pri Jabloňove nad Turnou a Pezinku pochybil rušňovodič, pričom v prvom prípade mal zapnutý YouTube. Ukázal aj záznamy zo sociálnej siete, ako rušňovodiči pri riadení vlaku natáčajú videá.

Viac o téme: Ministerstvo dopravyKamery
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jednodňová hladovka raz mesačne: Toto sa počas 24 hodín deje v tele podľa západnej aj východnej medicíny
vysetrenie.sk
Svoje hudobné korene nezaprie: Vysmiaty minister Ráž sa premával na aute a pospevoval si známy HIT!
Domáce
PANIKA v cirkuse: VIDEO Časť ochrannej siete sa zrútila! Tiger skočil medzi ľudí
Zahraničné
Drsný odkaz slovenskej moderátorky: Obula sa do kolegov... Ak nerobíte toto, ste chudáci!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slávnostné odovzdávanie ocenení Spravodliví medzi národmi
Správy
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po výhre belasých v druhom finále na ľade Nitry
Zoznam TV
V obci Vítkovce vytvorili rekordne dlhú komunitnú reťaz, meria 736 metrov
Správy

Domáce správy

Poslanci NR SR budú zasadať dlhšie: Dnes rokujú o TOMTO
Domáce
Zajtra je Deň Zeme: Ministerstvo i organizácie si pripravili viacero aktivít
Domáce
Gašpar považuje vypísanie referenda so súčasnými otázkami za zbytočné
Domáce
Vo Vranove nad Topľou pribudne nové kolumbárium: Cintorín na Mlynskej ulici rozšíria o urnové miesta
Prešov

Zahraničné

Okolo 47-tisíc zločinov! V Salvádore sa začal hromadný súdny proces s vodcami brutálneho gangu MS-13
Zahraničné
Novozvolený Magyar vyzval nominantov Fideszu a prezidenta: Majú dobrovoľne odstúpiť
Zahraničné
Rošády amerického špeciálu na pražskom letisku: Let do Pakistanu a späť! O posádke nie sú žiadne informácie
Zahraničné
Magyar šokoval vyhlásením: Ak príde do Maďarska, zatkneme ho! Mal na mysli dôležitého štátnika
Zahraničné

Prominenti

Anne Hathaway o diabolskom období: Bola som na dne! Bez tohto chlapa by som ...
Zahraniční prominenti
Minúty šťastia zachytené na jedinej fotke: Leskovská si žije rozprávkový sen! S kým trávi čas...
Domáci prominenti
Filmový svet smúti: Náhle zomrel slávny herec... Mal iba 57 rokov
Zahraniční prominenti
Slávny spevák pred súdom: Obvinili ho z brutálnej vraždy... Hrozí mu trest smrti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Celé stáročia sme žili v omyle: Archeológovia našli Shakespearov dom na mieste, ktoré bolo všetkým na očiach!
Zaujímavosti
Jaskyňa pod hradom Pembroke prehovorila: Dlhé roky ju ignorovali, teraz odhalila SVETOVÝ UNIKÁT!
Zaujímavosti
Jednodňová hladovka raz mesačne: Toto sa počas 24 hodín deje v tele podľa západnej aj východnej medicíny
vysetrenie.sk
Od 11 rokov verila, že s jej telom nie je niečo v poriadku: Sarah odhalila TABU, ktoré trápi milióny žien!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Dobré správy strieda vytriezvenie: Príde Slovensko o svoj súčasný rating?
Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)

Šport

Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
NHL
Po provokácii fanúšikov vo vypätom finále vybuchol: Slovenský tréner sa v Česku kajá
Tipsport ELH
Majstrovské ambície slovami i činmi: Poprad láka do svojich radov bývalú hviezdu Slovana
Tipsport liga
Legenda Barcelony spomína na magické časy, dnes obdivuje Yamala: Predvádza neuveriteľné kúsky
La Liga

Auto-moto

TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
Predstavujeme
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Predstavujeme
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
Klasické testy

Kariéra a motivácia

5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Motivácia a produktivita
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Vzťahy na pracovisku
Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
O práci s humorom
Už to nie je len o plate: Až štvrtina Slovákov chce meniť prácu najmä kvôli psychickému tlaku
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Bublaniny

Technológie

Dvaja ochrnutí pacienti začali po implantácii mozgového čipu znovu rýchlo komunikovať. Výsledky štúdie prekvapili aj vedcov
Technológie
Moskva práve doplnila flotilu stíhačiek o nové Su-35S. Tieto stroje doletia 3 600 kilometrov, no zvrat na Ukrajine priniesť nemusia
Armádne technológie
Vedci práve vytvorili umelé neuróny, ktoré komunikujú so živými mozgovými bunkami. Táto technológia otvára dvere k úplne novej AI
Umelá inteligencia
Ukrajina ako prvá na svete zostrelila dron Šáhid z mora. Použila dron proti dronu
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?

Pre kutilov

Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Móda
Plavková sezóna sa blíži: Tieto kúsky budú hitom leta 2026
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Záhada zmiznutých iPhonov SFZ pokračuje: Boli poslané do Ruska? Štát preveruje nelegálny vývoz!
Zahraničné
Rošády amerického špeciálu na pražskom letisku: Let do Pakistanu a späť! O posádke nie sú žiadne informácie
Zahraničné
Magyar šokoval vyhlásením: Ak príde do Maďarska, zatkneme ho! Mal na mysli dôležitého štátnika
Zahraničné
Obrovská tragédia u našich susedov: Dieťa vypadlo z piateho poschodia, rodičia prežívajú najhoršiu nočnú moru

Ďalšie zo Zoznamu