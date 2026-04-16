Štvrtok16. apríl 2026, meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf

Veľká uzávera D1 pri Bratislave: Od piatka večera zatvoria kľúčový úsek v smere do Trnavy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj, Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )
TASR

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia upozorňuje vodičov na plánované dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v smere do Trnavy v úseku od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina). V opačnom smere ostáva doprava nezmenená. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok dôjde k uzávere diaľnice v piatok 17. apríla od 20.00 h a potrvá do nedele (19. 4.) večera.

Počas uzávery bude doprava podľa polície z diaľnice v križovatke Zlaté piesky presmerovaná na obchádzkovú trasu: štátna cesta I/61, následne po ceste II/127 sa bude dať vrátiť na diaľnicu v križovatke Bernolákovo. Po ukončení prác bude doprava presmerovaná späť na hlavnú trasu a vodiči sa vrátia na zrekonštruovaný úsek diaľnice. „V prípade komplikovanej dopravnej situácie je možné, že sa pristúpi aj k čiastočnému uzavretiu križovatky pri veľkoobchode s potravinami v smere z Ivanky pri Dunaji,“ spresnila polícia.

Ďalšie obmedzenie bude do nedele 26. apríla a dotkne sa výjazdu na diaľnicu D1 smer Trnava z cesty I/61 pri Vajnorskom jazere a výjazdu z diaľnice D1 smer Trnava na diaľnicu D4 smer na Rakúsko/Maďarsko. Polícia žiada vodičov, aby počas dopravného obmedzenia rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny polície a zvýšili opatrnosť pri prejazde dotknutým úsekom.

Policajti naháňali hľadané dievča uprostred Prahy
Poslanci strany SaS podáva trestné oznámenie pre pochybný nákup hasičských áut
Do KDH prichádza nový poslanec Gabriel Paľa, nahradí Jozefa Hajka
Veľká uzávera D1 pri Bratislave: Od piatka večera zatvoria kľúčový úsek v smere do Trnavy
Ďalší odchod veľkej firmy! Známy výrobca čokolády presúva výrobu z Trnavy do Česka
SaS podáva trestné oznámenie pre podozrivý nákup hasičských áut
Polícia zadržala dvoch mužov z Cabaja-Čápora: Drogy predávali v Nitre, sú už vo väzbe
Cyprus a Grécko zakážu sociálne siete pre deti do 15 rokov: Opatrenie má chrániť ich duševné zdravie
Napätie na Blízkom východe narastá: Hrozivé varovanie Iránu! Zablokujeme ďalšie more
Orbánova nečakaná stopka: Na summit EÚ nejde a odmietol aj Fica, Maďarsko nebude nikto zastupovať
Prezident Pavel dostal stopku! Babiš ho vyškrtol zo zoznamu na summit NATO: Konflikt sa vyostruje
Cibulková zbalila deti a utiekla zo Slovenska: V kauze Pellegriniho ale nemohla zostať ticho
Meghan to na návšteve Austrálie prehnala a rozhnevala dav: Nehraj sa na kráľovnú! Si falošná!
Sladké tajomstvo slovenskej moderátorky odhalené: Porodila dieťa... Hokejistovi!
Slávna speváčka schudla 27 kíl a teraz... Odvážne FOTO v bikinách!
Tajomný himalájsky kláštor: Tawang ukrýva rukopisy zo zlata a obraz namaľovaný krvou z nosa
Urobte si tento 30-sekundový TEST: Ak váš vankúš zlyhá, OKAMŽITE ho vyhoďte, inak riskujete zdravie!
Egyptská Gíza ukrýva niečo OBROVSKÉ: Vedci potvrdili podzemnú MEGAŠTRUKTÚRU a našli stopu k druhej Sfinge!
PRAVDA o Mesiaci po 50 rokoch: NASA odhalila SKUTOČNÝ dôvod, prečo sme sa tam nikdy nevrátili!
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Ruská vojnová ekonomika stráca dych: Putin priznal pokles hospodárstva, kritika režimu je čoraz ostrejšia!
Gigantická lotéria z USA mieri do Európy: Miliardové jackpoty majú rásť ešte rýchlejšie!
Obľúbený e-shop upozorňuje na odstávku: Pripravte sa na tieto obmedzenia!
Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!

Real cíti krivdu, Arbeloa ostro skritizoval rozhodcov: Za takýto čin nemôžete hráča vylúčiť
FOTO Krásna priateľka Jakea Paula opäť dráždi fanúšikov: Olympijská bohyňa predviedla dokonalé telo
Po šokujúcom priznaní tvrdý trest: Švajčiari deň pred zápasom so Slovenskom vyhodili trénera!
Prípravné zápasy boli fiaskom majú dohru: Na Messiho a Argentínu podali žalobu!
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Tisíce ľudí si svojho spoľahlivého zamestnávateľa už vybrali. A čo vy?
Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Batatová omeleta
Jahodové tiramisu bez kávy
Google chystá pre Android novinku, cez ktorú si zálohuješ fotky a videá bez platenia za cloud. Uvoľní ti veľa miesta v mobile
Video: Ruský laser LazerBuzz zasiahol dron na vzdialenosť takmer 1,5 kilometra. Nový test ukazuje posun systému
Teoretický fyzik tvrdí, že čas neexistuje: Podľa neho minulosť, prítomnosť a budúcnosť existujú naraz
Irán presne vedel, kam udrieť na americké základne. Pomohol mu čínsky satelit
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život

Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Ako vychováva svoje deti Cristiano Ronaldo? Tieto pravidlá by ste nečakali
Ďalší odchod veľkej firmy! Známy výrobca čokolády presúva výrobu z Trnavy do Česka
AKTUÁLNE Dopravná tragédia na juhu: DESIVÉ ZÁBERY, vlak pri Dunajskej Strede doslova zdemoloval KAMIÓN!
Napätie na Blízkom východe narastá: Hrozivé varovanie Iránu! Zablokujeme ďalšie more
ŠÚKL sťahuje z trhu známy liek! Problémové sú dve šarže

