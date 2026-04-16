Veľká uzávera D1 pri Bratislave: Od piatka večera zatvoria kľúčový úsek v smere do Trnavy

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia upozorňuje vodičov na plánované dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v smere do Trnavy v úseku od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina). V opačnom smere ostáva doprava nezmenená. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
V prípade priaznivých poveternostných podmienok dôjde k uzávere diaľnice v piatok 17. apríla od 20.00 h a potrvá do nedele (19. 4.) večera.
Počas uzávery bude doprava podľa polície z diaľnice v križovatke Zlaté piesky presmerovaná na obchádzkovú trasu: štátna cesta I/61, následne po ceste II/127 sa bude dať vrátiť na diaľnicu v križovatke Bernolákovo. Po ukončení prác bude doprava presmerovaná späť na hlavnú trasu a vodiči sa vrátia na zrekonštruovaný úsek diaľnice. „V prípade komplikovanej dopravnej situácie je možné, že sa pristúpi aj k čiastočnému uzavretiu križovatky pri veľkoobchode s potravinami v smere z Ivanky pri Dunaji,“ spresnila polícia.
Ďalšie obmedzenie bude do nedele 26. apríla a dotkne sa výjazdu na diaľnicu D1 smer Trnava z cesty I/61 pri Vajnorskom jazere a výjazdu z diaľnice D1 smer Trnava na diaľnicu D4 smer na Rakúsko/Maďarsko. Polícia žiada vodičov, aby počas dopravného obmedzenia rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny polície a zvýšili opatrnosť pri prejazde dotknutým úsekom.