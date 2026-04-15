AKTUÁLNE Vážny incident v okrese Galanta! Škôlkari mali použitými injekčnými striekačkami dopichať deti

GALANTA - Polícia rieši incident v okrese Trnava, ktorý má súvisieť s injekčnými striekačkami. Odohrať sa mal v škôlke medzi deťmi.
"Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Galante preverujú okolnosti udalosti, ktorá sa mala stať dnes dopoludnia, medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese Galanta," informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že v súvislosti s udalosťou mali byť kontaktovaní zákonní zástupcovia dotknutých detí. Polícia podľa jej slov preveruje všetky relevantné okolnosti za účelom náležitého zistenia skutkového stavu veci. "Žiadne bližšie informácie k udalosti nie je, vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu, možné poskytnúť," dodala stručne polícia.
Väčšie svetlo do prípadu vniesla TV Markíza. Podľa nej sa incident odohral v jednej z materských škôl v Seredi a mal súvisieť s injekčnými striekačkami. Do škôlky ich mal priniesť len štvorročný chlapec, ktorý nimi následne pichal ďalšie deti. Ukázalo sa, že striekačky aj ihly už boli predtým použité.
Podľa zverejnených informácií malo byť poranených viac ako päť detí a na útokoch sa mali podieľať dvaja škôlkari. Deti mali byť pichnuté do rúk, nôh aj iných častí tela. Zatiaľ nie je známe, ako sa chlapec k striekačkám dostal ani kde sa v tom čase nachádzali učiteľky.