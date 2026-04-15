Poslanci schválili zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien: Cieľom návrhu je zaviesť systém transparentnosti

BRATISLAVA - Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je cieľom nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Preberá sa ním do slovenského práva príslušná európska smernica. Za zákon hlasovalo 123 zo 147 prítomných zákonodarcov.
„Cieľom návrhu zákona je zaviesť systém transparentnosti odmeňovania, ktorý umožní efektívne monitorovanie a posudzovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a ktorý zabezpečí, aby zamestnávatelia zaviedli štruktúry odmeňovania založené na objektívnych kritériách,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Tieto kritériá musia zahŕňať zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu. Prihliadať sa bude aj na mäkké zručnosti, ktorými sú najmä sociálne a komunikačné schopnosti, pričom tieto kritéria sa nesmú priamo ani nepriamo zakladať na pohlaví.
Zamestnávatelia budú povinní poskytovať informácie o odmene alebo rozpätí odmeny
Zamestnávatelia budú povinní poskytovať osobám uchádzajúcim sa o zamestnanie informácie o odmene alebo rozpätí odmeny na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádzajú. Zároveň sa zakazuje vyžadovanie informácií o ich predchádzajúcich odmenách. Zákon tiež zakotvuje právo zamestnancov na informácie o ich vlastnej úrovni odmeny a o priemernej úrovni odmien kolegov a kolegýň vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, rozdelených podľa pohlavia.
Pre zamestnávateľov s 250 alebo viac zamestnancami sa ustanovuje povinnosť podať do 7. júna 2027 a potom každoročne správy o rozdieloch v odmeňovaní týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roka. Zamestnávatelia so 150 až 249 zamestnancami budú povinní podať takúto správu do 7. júna 2027 a potom každé tri roky. Pre zamestnávateľov so 100 až 149 zamestnancami sa táto povinnosť ustanovuje do 7. júna 2031 a potom každé tri roky.
Upravuje právo na peňažnú náhradu ujmy
„V prípadoch, keď správa o odmeňovaní preukáže neodôvodnené rozdiely v odmeňovaní vo výške najmenej 5 % v ktorejkoľvek kategórii zamestnancov, zamestnávateľ bude povinný vykonať spoločné posúdenie odmeňovania v spolupráci so zástupcami zamestnancov. Toto posúdenie bude zahŕňať identifikáciu príčin rozdielov a prijatie opatrení na ich nápravu,“ priblížil rezort práce.
Zákon zároveň upravuje právo na peňažnú náhradu ujmy spôsobenej porušením práva na rovnakú odmenu. Ministerstvo bude monitorovať a koordinovať opatrenia pri uplatňovaní práva na rovnakú odmenu, vrátane zvyšovania informovanosti, analyzovania príčin rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a zverejňovania agregovaných údajov.
Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Zdenky Mačicovej (Hlas-SD). Okrem iného sa ním zvyšuje pokuta za nesplnenie povinnosti zamestnávateľa podať správu o odmeňovaní mužov a žien ministerstvu. Pôvodne stanovené rozpätie od 500 do 4000 eur sa nahrádza sumami od 4000 do 8000 eur. Tieto sadzby sú zosúladené s pokutami za nelegálne zamestnávanie. Zákonodarcovia zároveň odmietli rozsiahlejší pozmeňujúci návrh poslankýň opozičného PS. Ich cieľom bolo na viacerých miestach zákona odstrániť podľa nich neúplnú transpozíciu európskej smernice.