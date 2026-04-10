Zrážka auta s vlakom pri Seredi: Vodič vošiel na priecestie priamo pred rozbehnutý vlak

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
SEREĎ - Zrážka osobného vozidla s vlakom na železničnom priecestí medzi obcou Gáň a mestom Sereď sa v piatok popoludní zaobišla bez zranení. Podľa doterajších zistení vodič automobilu nerešpektoval svetelnú a zvukovú signalizáciu a vošiel na priecestie priamo pred prichádzajúci vlak. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Vo vozidle sa nachádzali dve osoby, ktoré mali obrovské šťastie a vyviazli bez zranení. Dychové skúšky u vodiča aj rušňovodiča boli negatívne,“ doplnila polícia s tým, že udalosť eviduje ako škodovú. Premávka je v súčasnosti v oboch smeroch zastavená.
