Protesty v Írsku eskalujú: Demonštranti blokujú prístav aj rafinériu, hrozí nedostatok palív

DUBLIN - Demonštranti v Írsku blokujú v piatok prostredníctvom traktorov a nákladných áut už štvrtý deň prístav Galway, terminál na skladovanie pohonných hmôt a ropnú rafinériu. Požadujú, aby vláda zasiahla proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Premiér Micheal Martin preto varoval, že krajina bude zrejme musieť odmietnuť dodávky pohonných látok, informuje správa agentúry Reuters.
Vypuknutie vojny na Blízkom východe spôsobilo 20-percentný nárast cien nafty a následné blokády írskej ropnej infraštruktúry poškodia ekonomiku, povedal v piatok premiér. Priemyselná skupina Fuels for Ireland (Palivo pre Írsko) uviedla, že na viac ako 100 čerpacích staniciach sa už minuli zásoby paliva a ešte v piatok by sa ich počet mohol zvýšiť na 500.
„Situácia je veľmi vážna. Nemyslím si, že si ľudia vôbec uvedomujú závažnosť situácie,“ povedal Martin v rozhovore pre vysielateľa RTE. „Sme teraz na pokraji (stavu), že budeme musieť odmietnuť dodávky ropy do krajiny,“ povedal. Poukázal na tanker, ktorý pracovníci nemohli vyložiť v prístave Galway a na zastavenie spracovania ropy v rafinérii Whitegate. „Je to nehorázne, nelogické a ťažko pochopiteľné,“ uviedol Martin. Pripomenul, že polícia a armáda sú v pohotovosti, aby v prípade potreby pomohli rozohnať protesty. „Zákon sa bude jednoznačne dodržiavať,“ zdôraznil a vyzval k dialógu s cieľom vyriešiť situáciu.
Doručovacia spoločnosť DPD vyhlásila, že pre protesty v sobotu pozastaví svoje služby v Írsku. Vláda minulý mesiac oznámila, že vynaloží 250 miliónov eur na dočasné zníženie spotrebných daní z benzínu a nafty, aby zmiernila dopad konfliktu na Blízkom východe. Protestujúci však požadujú prísnejšie opatrenia vrátane cenového stropu.