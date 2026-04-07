Vyšetrovateľ obvinil muža! Mal obchodovať s drogami v okrese Topoľčany

TOPOĽČANY - Príslušníci kriminálnej polície z Topoľčian zadržali muža podozrivého z drogovej trestnej činnosti. Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie páchateľ približne od novembra 2025 zadovažoval v okrese Topoľčany heroín. Ten následne predával a distribuoval najmenej trom ďalším osobám, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Zadržaný muž mal pri sebe finančnú hotovosť vo výške 500 eur, 13 tzv. skladačiek heroínu a vrecko s obsahom zelenej sušenej rastliny, ktoré mali byť určené na ďalší predaj. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Topoľčanoch vzniesol obvinenie 35-ročnému mužovi za zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Po vykonaní potrebných úkonov bol obvinený umiestnený v cele policajného zaistenia. Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet k návrhu na jeho väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel.