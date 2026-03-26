Kultúrne organizácie vyzývajú Fond na podporu umenia: Ide o podpísanie dodatkov zmlúv

Zľava predseda rady FPU Dušan Buran, riaditeľ FPU Róbert Špoták a manažérka pre strategické a výskumné činnosti FPU Miriama Benková počas tlačovej konferencie Fondu na podporu umenia (FPU) v ich sídle v Bratislave.
Zľava predseda rady FPU Dušan Buran, riaditeľ FPU Róbert Špoták a manažérka pre strategické a výskumné činnosti FPU Miriama Benková počas tlačovej konferencie Fondu na podporu umenia (FPU) v ich sídle v Bratislave. (Zdroj: SITA)
BRATISLAVA - Kultúrne organizácie vyzývajú Fond na podporu umenia (FPU), aby bezodkladne a bez ďalších prieťahov pristúpil k zaslaniu dodatkov k zmluvám všetkým prijímateľom dotácií, ktorí splnili zmluvné podmienky. Podotýkajú, že mnohé z nich kontrolami už prešli. Ďalšie odkladanie podpísania dodatkov považujú za neakceptovateľné. Opätovne deklarujú, že sú pripravené podniknúť kroky na ochranu svojich práv. Konštatujú to v reakcii na vyjadrenia Rady FPU i rezortu kultúry nie o zrušení, ale o pozastavení tzv. trojročných zmlúv a avizovaných kontrolách.

„Ak zmluvy platia, očakávame, že sa budú aj plniť. Sme radi, že podľa výkladu ministerstva aj fondu z nich vyplýva nárok na pokračovanie podpory. V tejto chvíli však nerozumieme, prečo stále nedošlo k zaslaniu dodatkov na rok 2026, keďže sme si splnili všetky podmienky potrebné na pokračovanie zmluvy,“ zdôrazňuje Michal Berezňák z Kultúrneho centra Nová Cvernovka.

Mnohé projekty už prešli kontrolami

Organizácie zároveň podotýkajú, že mnohé projekty už prešli kontrolami alebo riadnym vyúčtovaním za uplynulý rok a bolo schválené bez pripomienok. Nepokračovanie zmluvného procesu považujú za neakceptovateľné, a to aj vzhľadom na vznikajúce záväzky i finančný dosah. Pozornosť upriamujú pritom na to, že projekty už prebiehajú a vznikajú im finančné náklady a záväzky. Žiadajú preto vyriešenie situácie a podpísanie dodatkov platných zmlúv do 31. marca. Každé ďalšie „naťahovanie času“ môže podľa nich spôsobiť nezvratné škody kultúre na Slovensku.

Odmietajú zároveň selektívny prístup, ktorý bol naznačený zo strany FPU i Ministerstva kultúry SR. Pri splnení rovnakých zmluvných podmienok očakávajú aj rovnaký postup voči všetkým prijímateľom. Pripomínajú tiež, že výška podpory pre jednotlivé roky bola určená už pri schválení projektov a je pevne zakotvená v podpísaných viacročných zmluvách. Odmietajú tvrdenia o „preddohodnutých projektoch“, viacročná podpora nebola podľa nich nikdy automatická ani garantovaná. Rovnako tak vyjadrenia o protežovaní tzv. „privilegovaných skupín“.

Do výziev sa mohol zapojiť každý subjekt, ktorý spĺňal podmienky

Pripomínajú, že do výziev sa mohol zapojiť každý subjekt, ktorý spĺňal stanovené podmienky danej výzvy. Žiadosti posudzovali odborné komisie a následne od roku 2025 už aj Rada FPU, ktorej predseda zmluvy podpisoval. Ak boli pochybnosti, nemali ich podľa nich schváliť. Predseda Rady FPU Matúš Oľha a generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala na štvrtkovej tlačovej konferencii informovali, že trojročné zmluvy s viac ako 30 kultúrnymi projektami naprieč Slovenskom, neboli zrušené, boli „len“ pozastavené a prejdú kontrolou. Ak kontrola neodhalí žiadne pochybenia, budú so subjektami podpísané dodatky k zmluvám. Naďalej však trvajú na tom, že tzv. trojročné zmluvy sú protizákonné a budú zrušené. Na avizované právne kroky kultúrnych subjektov dôvod nevidia.

Súvisiace články

Krajčí je znepokojený: Vyčíta
Krajčí je znepokojený: Vyčíta ministerstvu, že podpísali predražené zmluvy za nové lieky
Domáce
FOTO Zora Jaurová
Poslankyňa Jaurová kritizuje Fond na podporu umenia: Zmluvy na kultúrne projekty za milióny eur sú nezákonné
Domáce
FOTO Americký prezident USA Donald
ŠOKUJÚCE správy! Irán pre USA nepredstavoval hrozbu, Trumpa mal do vojny zatiahnuť TENTO spojenec
Zahraničné
Ilustračné foto
Polícia vyšetruje uzavretie licenčných zmlúv medzi Slovenským futbalovým zväzom a STVR
Domáce

Odporúčame

Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Správy
Pripravovaná premiéra pre tínedžerov v SND Sigma Werther
Pripravovaná premiéra pre tínedžerov v SND Sigma Werther
Správy
Slnko v sieti oslávi jubilejný 15. ročník
Slnko v sieti oslávi jubilejný 15. ročník
Správy

Poplach pre sklenené poháre:
Poplach pre sklenené poháre: Dáni sťahujú až 6 druhou predávaných v známej sieti! Môžu byť aj u nás
Domáce
Zľava predseda rady FPU
Kultúrne organizácie vyzývajú Fond na podporu umenia: Ide o podpísanie dodatkov zmlúv
Domáce
Daňovníci POZOR! Oznámenie o
Daňovníci POZOR! Oznámenie o odklade daňového priznania nie je možné podať e-mailom
Domáce
Záchranári vlani zasahovali pri viac ako 11-tisíc prípadoch epilepsie_ Pripomínajú zásady prvej pomoci
Záchranári vlani zasahovali pri viac ako 11-tisíc prípadoch epilepsie_ Pripomínajú zásady prvej pomoci
Bratislava

Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Ďalšie žaloby proti venezuelskému lídrovi Madurovi: USA ich už pripravujú
Zahraničné
FOTO Noelia Castillová z Barcelony
ŠOKUJÚCI PRÍBEH Noeliu (†25) brutálne znásilnili, pokus o samovraždu jej nevyšiel...Napokon žiadala eutanáziu!
Zahraničné
Prvá cesta po ôsmich
Prvá cesta po ôsmich rokoch: Delegácia Európskeho parlamentu navštívi Čínu
Zahraničné
Európsky parlament nepodporil výnimku:
Európsky parlament nepodporil výnimku: Týka sa zneužívania detí na internete
Zahraničné

Jozef Vajda
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, ja by som sa hanbil! Krajčiová ho zotrela jedinou vetou
Domáci prominenti
Let's Dance, 2.kolo, Juraj
Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Domáci prominenti
Harry Potter
Harry Potter je späť a vojna generácií môže začať: Prvý teaser vyvoláva emócie, hádky aj zimomriavky
Zahraniční prominenti
Talkšou U Adely, Michael
Adela valcuje Česko, toto za celú svoju kariéru neurobila: A môže za to Michael Kocáb!
Domáci prominenti

CHUANDO TAN
Má 60 rokov, no vyzerá na polovicu! Chuando Tan odhalil JEDNU potravinu, vďaka ktorej zastavil starnutie
Zaujímavosti
Dajte si TOTO 30
Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Zaujímavosti
Vydala sa za ELEKTRIČKU!
Vydala sa za ELEKTRIČKU! Sandra žije v trojici s partnerom a strojom, JEDNO znamenie v kabíne ROZHODLO
Zaujímavosti
Sedem tipov na predĺžený
Sedem tipov na predĺžený víkend: Do týchto úžasných miest sa lieta z Bratislavy
dromedar.sk

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!

Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Reprezentácia
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Ostatné
Vlci Žilina – HK Poprad: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Vlci Žilina – HK Poprad: Online prenos z 5. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga

Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava

Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Motivácia a inšpirácia
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy

Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Technológie
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Android
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Výzbroj a zbrane
Ukrajina práve zostrelila ruský Shahed tak, ako to doteraz nikto neskúsil. Litavr ukázal nový spôsob obrany proti smrtiacim dronom
Ukrajina práve zostrelila ruský Shahed tak, ako to doteraz nikto neskúsil. Litavr ukázal nový spôsob obrany proti smrtiacim dronom
Armádne technológie

Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Škandalózne VIDEO z letiska:
Zahraničné
Škandalózne VIDEO z letiska: Zamestnanec hádzal drahé gitary o zem ako vrecia s odpadom!
Poplach pre sklenené poháre:
Domáce
Poplach pre sklenené poháre: Dáni sťahujú až 6 druhou predávaných v známej sieti! Môžu byť aj u nás
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO
Domáce
ŠKANDÁL ako hrom: VIDEO Partia youtuberov prenikla do areálu slovenskej zbrojovky! Dostali sa zrejme až k húfniciam
Noelia Castillová z Barcelony
Zahraničné
ŠOKUJÚCI PRÍBEH Noeliu (†25) brutálne znásilnili, pokus o samovraždu jej nevyšiel...Napokon žiadala eutanáziu!

