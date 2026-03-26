Kultúrne organizácie vyzývajú Fond na podporu umenia: Ide o podpísanie dodatkov zmlúv

BRATISLAVA - Kultúrne organizácie vyzývajú Fond na podporu umenia (FPU), aby bezodkladne a bez ďalších prieťahov pristúpil k zaslaniu dodatkov k zmluvám všetkým prijímateľom dotácií, ktorí splnili zmluvné podmienky. Podotýkajú, že mnohé z nich kontrolami už prešli. Ďalšie odkladanie podpísania dodatkov považujú za neakceptovateľné. Opätovne deklarujú, že sú pripravené podniknúť kroky na ochranu svojich práv. Konštatujú to v reakcii na vyjadrenia Rady FPU i rezortu kultúry nie o zrušení, ale o pozastavení tzv. trojročných zmlúv a avizovaných kontrolách.
„Ak zmluvy platia, očakávame, že sa budú aj plniť. Sme radi, že podľa výkladu ministerstva aj fondu z nich vyplýva nárok na pokračovanie podpory. V tejto chvíli však nerozumieme, prečo stále nedošlo k zaslaniu dodatkov na rok 2026, keďže sme si splnili všetky podmienky potrebné na pokračovanie zmluvy,“ zdôrazňuje Michal Berezňák z Kultúrneho centra Nová Cvernovka.
Mnohé projekty už prešli kontrolami
Organizácie zároveň podotýkajú, že mnohé projekty už prešli kontrolami alebo riadnym vyúčtovaním za uplynulý rok a bolo schválené bez pripomienok. Nepokračovanie zmluvného procesu považujú za neakceptovateľné, a to aj vzhľadom na vznikajúce záväzky i finančný dosah. Pozornosť upriamujú pritom na to, že projekty už prebiehajú a vznikajú im finančné náklady a záväzky. Žiadajú preto vyriešenie situácie a podpísanie dodatkov platných zmlúv do 31. marca. Každé ďalšie „naťahovanie času“ môže podľa nich spôsobiť nezvratné škody kultúre na Slovensku.
Odmietajú zároveň selektívny prístup, ktorý bol naznačený zo strany FPU i Ministerstva kultúry SR. Pri splnení rovnakých zmluvných podmienok očakávajú aj rovnaký postup voči všetkým prijímateľom. Pripomínajú tiež, že výška podpory pre jednotlivé roky bola určená už pri schválení projektov a je pevne zakotvená v podpísaných viacročných zmluvách. Odmietajú tvrdenia o „preddohodnutých projektoch“, viacročná podpora nebola podľa nich nikdy automatická ani garantovaná. Rovnako tak vyjadrenia o protežovaní tzv. „privilegovaných skupín“.
Do výziev sa mohol zapojiť každý subjekt, ktorý spĺňal podmienky
Pripomínajú, že do výziev sa mohol zapojiť každý subjekt, ktorý spĺňal stanovené podmienky danej výzvy. Žiadosti posudzovali odborné komisie a následne od roku 2025 už aj Rada FPU, ktorej predseda zmluvy podpisoval. Ak boli pochybnosti, nemali ich podľa nich schváliť. Predseda Rady FPU Matúš Oľha a generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala na štvrtkovej tlačovej konferencii informovali, že trojročné zmluvy s viac ako 30 kultúrnymi projektami naprieč Slovenskom, neboli zrušené, boli „len“ pozastavené a prejdú kontrolou. Ak kontrola neodhalí žiadne pochybenia, budú so subjektami podpísané dodatky k zmluvám. Naďalej však trvajú na tom, že tzv. trojročné zmluvy sú protizákonné a budú zrušené. Na avizované právne kroky kultúrnych subjektov dôvod nevidia.