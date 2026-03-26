Zabezpečenie dostupnosti modernej liečby rakoviny obličiek je pre ministerstvo prioritou

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR si plne uvedomuje vážnosť situácie týkajúcej sa výskytu rakoviny obličiek na Slovensku. Zabezpečenie dostupnosti modernej a inovatívnej onkologickej liečby patrí medzi priority, keďže práve tieto terapie dokážu pacientom výrazne predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu. Komunikačný odbor rezortu to pre TASR uviedol v reakcii na varovania odborníkov, že výskyt rakoviny obličiek v SR je vysoký, no moderná účinná liečba málo dostupná.
Ministerstvo deklaruje, že vo veci koná veľmi aktívne. „V poslednom období sa nám podarilo dosiahnuť zásadný prelom. Môžeme potvrdiť, že v januári 2026 bolo prijaté a schválené rozhodnutie o zaradení liečby liekom s účinnou látkou ipilimumab do zoznamu kategorizovaných liekov ako prvá línia liečby dospelých pacientov s pokročilým karcinómom z renálnych buniek. Konkrétne ide o liek s účinnou látkou ipilimumab v kombinácii s liekom s účinnou látkou nivolumab,“ priblížilo s tým, že liečba bude v zozname kategorizovaných liekov dostupná s účinnosťou od 1. apríla. „Znamená to, že od apríla tohto roku sa táto liečba stane pre indikovaných pacientov štandardne dostupnou a bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia,“ vysvetlil rezort.
Výskyt rakoviny obličiek je na Slovensku vyšší ako priemer v EÚ
Dodal, že je preň dôležité znižovanie regionálnych rozdielov v dostupnosti liečby, podpora prevencie, posilňovanie včasnej diagnostiky a vytváranie podmienok na rozšírenie úhrad moderných liečebných postupov. Onkológ Národného onkologického ústavu v Bratislave Patrik Palacka upozornil, že výskyt rakoviny obličiek je na Slovensku vyšší ako priemer v EÚ. Každoročne pribudne približne 900 až 1200 nových prípadov a približne 350 až 450 pacientov na toto ochorenie zomiera. Mnohým pacientom je podľa jeho slov vďaka modernej účinnej liečbe možné predĺžiť a skvalitniť život, časť z nich aj úplne vyliečiť. Problémom na Slovensku však podľa neho je, že pacient si takúto liečbu musí hradiť sám.