Raši na summite Trojmoria: Tradičné trasy končia, Slovensko potrebuje silné spojenia na juh

BRATISLAVA - Predseda Národnej Rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši (Hlas-SD) sa v stredu v chorvátskom Záhrebe zúčastnil na parlamentom summite iniciatívy Trojmoria. Členstvo SR v tomto zoskupení považuje Raši za mimoriadne dôležité napriek tomu, že je vnútrozemskou krajinou. Slovensko totiž podľa neho potrebuje silné dopravné spojenia aj stabilné energetické trasy. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Akurát sme rokovali na summite Trojmoria, kde je 13 krajín Európskej únie od pobaltských štátov a Poľska na severe až na juh po Grécko. Rozprávali sme sa o ekonomickej spolupráci. Všetky štáty sú členmi Európskej únie a je jednoduché medzi nami obchodovať,“ oznámil predseda NR SR. Témami diskusií boli transportné koridy zo severu na juh, budovanie železničných a dopravných trás, ako aj energetická bezpečnosť.
Svetová ekonomika sa podľa Rašiho mení a tradičné trasy z východu na západ sa pre globálne problémy, vojny a sankcie rušia. Upozornil, že sa vytvára nová ekonomická, hospodárska, ale aj bezpečnostná os zo severu strednej a východnej Európy na juh. „Aj preto je pre Slovensko dôležité byť súčasťou toho, čo sa dnes v Európe mení,“ deklaroval.
Iniciatíva Trojmoria bola spustená v roku 2015 a spája 13 členských štátov EÚ v oblasti medzi Jadranským, Baltským a Čiernym morom, ako aj strategických partnerov, medzi ktorých patria Európska komisia, Spojené štáty, Nemecko, Turecko, Španielsko a Japonsko. Jej cieľom je posilniť prepojenosť, najmä v oblasti dopravy, energetiky a digitálnej infraštruktúry. Návšteva Rašiho v Chorvátsku v stredu pokračovala druhým dňom. V utorok (24. 3.) sa v Záhrebe stretol s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom.