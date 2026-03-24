Predseda Národnej rady Raši odcestuje na pracovnú návštevu Chorvátska

Richard Raši
BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odcestuje v utorok na dvojdňovú pracovnú návštevu Chorvátska, kde sa zúčastní na druhom parlamentnom samite iniciatívy Trojmoria v Záhrebe za účasti 11 predsedov parlamentov.Informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
„V rámci účasti sa kladie dôraz predovšetkým na zintenzívnenie realizácie strategických dopravných prepojení a na upevňovanie energetickej sebestačnosti regiónu a diverzifikácie dodávateľských trás,“ uviedli z NR SR. Súčasťou programu predsedu parlamentu v Záhrebe je aj bilaterálne rokovanie s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom.