Susko riešil právny štát s Bruselom: Otvorili aj sporné odvolávanie členov Súdnej rady

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa v pondelok (23. 3.) stretol s eurokomisárom pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michaelom McGrathom. Predmetom ich rokovania boli aktuálne odporúčania Európskej komisie, ústavné otázky či právny štát. Zaoberali sa aj otázkou odvolávania členov Súdnej rady SR bez uvedenia dôvodu, ktorú prijala predchádzajúca vláda. Susko tom informuje na sociálnej sieti.
„Dlhodobo upozorňujeme, že takéto nastavenie môže oslabovať nezávislosť súdnictva. Riešenie je pripravené, no vyžaduje si širšiu politickú dohodu,“ uviedol Susko. V diskusii sa venovali aj trestnému činu ohýbania práva. Slovensko sa podľa ministra dostalo do paradoxnej situácie. „Jeho zavedenie bolo naviazané na míľnik plánu obnovy, no zároveň čelíme odporúčaniu na jeho zrušenie. Aj preto v tejto veci potrebujeme podporu a súhlas Európskej komisie,“ zdôraznil Susko. S McGrathom hovorili aj o fungovaní európskej prokuratúry a potrebe navýšenia počtu delegovaných prokurátorov na Slovensku. Susko zdôraznil, že Slovensko rešpektuje medzinárodné zmluvy a právo EÚ a je pripravené pokračovať v konštruktívnom dialógu.
McGrath pricestoval do Bratislavy, aby diskutoval s vysokými vládnymi predstaviteľmi a zástupcami organizácií občianskej spoločnosti na témy týkajúce sa právneho štátu. Návšteva je súčasťou prebiehajúcich príprav Komisie na správu o právnom štáte 2026. V utorok má komisár predstaviť správu o právnom štáte za rok 2025 poslancom z troch parlamentných výborov a ďalej prediskutovať opatrenia prijaté v nadväznosti na odporúčania uvedené v správe. Súčasťou programu návštevy sú aj diskusie o situácii v oblasti právneho štátu, stratégii EÚ pre občiansku spoločnosť a európskom akte o slobode médií so zástupcami občianskej spoločnosti vrátane stretnutia venovaného mediálnemu sektoru.
Eurokomisár sa v pondelok stretol s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Ten okrem iného upozornil, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 - 2023, keď dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu. Slovensko podľa premiéra na jednej strane nechce pokračovať v tradícii týchto rokov, no zároveň musí reagovať, predovšetkým legislatívne, na porušovanie právneho štátu.