Fiasko s financovaním PS zatriaslo aj známou neziskovkou: Sypeme si popol na hlavu, že sme to neodhalili!

BRATISLAVA - Nejasné peniaze, množiace sa otázky a koncovka v podobe pozastavenia a neskôr zrejme aj definitívneho vylúčenia. Toto bol sled udalostí v opozičnom Progresívnom Slovensku, ktoré sa počas posledných dní muselo vysporiadať s objasňovaním získavania finančných prostriedkov od čoskoro bývalého člena Martina Pekára. Ten poskytol PS státisíce eur či už na pôžičkách alebo dare. To, že si za taký dlhý čas nikto nepoložil otázku pôvodu takých vysokých obnosov je výstražným prstom aj pre známu neziskovku.
Ide o Transparency International Slovensko (TIS), ktorá už dlhodobo vedie rebríček indexov transparentnosti financovania jednotlivých politických strán. Trend bol taký, že s objasňovaním finančných prostriedkov mali skôr problém aktuálne koaličné strany. Prípade otázky od TIS ignorovali.
PS hasí problém krátko pred snemom: Štedré státisíce od exposlanca a následná STOPKA, nevedel vysvetliť ich pôvod!
Pekárove peniaze s vraj nejasným pôvodom
Dohromady išlo o viac ako 400-tisíc eur na pôžičkách a približne 50-tisíc eur na daroch, ktoré Pekár strane poskytol. Problém nastal vraj vo chvíli, keď sa strana začala po mesiacoch od poskytnutia týchto prostriedkov (ktoré už Pekárovi vrátili) na ich pôvod. Ten vraj Pekár nevedel vysvetliť.
On to vidí inak a tvrdí, že strana ho aj pri tomto probléme chcela s takouto zámienkou vyradiť z boja o post podpredsednícku stoličku. Strane sa totiž blíži sobotný trnavský snem, kde sa bude rozhodovať o ďalšej podobe strany.
Exposlanec nie je pre TIS neznáme meno
To, že nastali pochybenia aj pri PS vnímajú odborníci na analýzy z TIS kriticky aj voči samým sebe. Meno Pekára však dôverne poznajú a vedia, čo bola jeho úloha v PS. "V rámci PS tak ide o tretieho najväčšieho sponzora strany a siedmeho najväčšieho spomedzi všetkých strán. Pekár patril predtým aj k veľkým sponzorom strany Spolu a do politiky podľa knižnice vložil ako investíciu či dar dovedna takmer 800-tisíc eur," píše TIS.
V PS majú na sledovanie stavu donorov svoj systém
TIS cituje aj jednu z predstaviteliek PS. "Pri darcoch / veriteľoch preverujeme ich vzťahy a činnosť z verejne dostupných zdrojov, napr. Centrálny register zmlúv, Centrálny register pohľadávok štátu, Register poverení na vykonanie exekúcie, Register partnerov verejného sektora a i. Zameriavame sa na preverenie zmlúv so štátom, preverujeme, či nemajú podlžnosti voči štátu, či voči nim nie sú vedené exekúcie, súdne konania, ktorých účastníkom je štát alebo orgán verejnej správy. Posudzujeme ich prepojenie na iné právnické alebo fyzické osoby, ak sú tieto vzťahy známe. Vyhodnocujeme ich podnikateľskú činnosť a v prípade fyzických osôb ich konania a verejné aktivity z pohľadu ich súladu s hodnotami hnutia," povedala ešte lete 2023 finančná manažérka strany Zuzana Čifári.
Je ťažké povedať, ak ide o taký premyslený systém, prečo tak dlho trvalo samotnej strane vzniesť voči Pekárovi svoje výhrady a rozviazať s ním členstvo. Faktom však je, že sa poslaneckého mandátu vzdal ani nie tri mesiace po voľbách 2023. V decembri toho istého roka hovoril o súkromných a bližšie nešpecifikovaných osobných dôvodoch.
TIS naznačuje, že bude musieť prehodnotiť systém hodnotenia
Čosi podobné sa teraz pýta aj samotné TIS a sype si popol na hlavu, keďže neziskovka sama dlhodobo vystavuje index transparentnosti finančného pozadia jednotlivých politických strán. "Ako je možné, že strana podozrivého sponzora neodhalila skôr? Situácia ukazuje aj nedostatok nášho hodnotenia, ktoré je pri tomto indikátore založené najmä na dôvere v hodnovernosť opisu mechanizmu samotnou stranou. V Transparency sa podozrivé finančné toky, samozrejme, snažíme preverovať tiež, no vychádzať tiež dokážeme len z verejných dát či tipov. V tomto sme aktivitu uznali 8 zo 16 hodnotených strán," tvrdí TIS.