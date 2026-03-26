Poslanec Roman Malatinec plánuje predložiť návrh na zmenu zákona o Fonde na podporu umenia

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec (nezávislý) plánuje predložiť návrh na zmenu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Reaguje tým na dlhodobé výhrady voči fungovaniu fondu, ktoré podľa neho neplní očakávania kultúrnej obce. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
„Po dvoch rokoch od zmien tento fond neslúži usporiadateľom tak, ako by sme si predstavovali. Nemá požadovanú mieru transparentnosti ani odbornosti,“ skonštatoval Malatinec. Zároveň poukázal na problémy s nastavením výziev a ich časovaním, ktoré podľa neho komplikujú plánovanie kultúrnych podujatí. Poslanec avizoval, že návrh zákona predloží do parlamentu v najbližšom čase. „Je čas sa k tomuto zákonu vrátiť,“ dodal s tým, že chce iniciovať aj rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá a odbornú diskusiu naprieč politickým spektrom. Zdôraznil tiež, že jeho cieľom je pripraviť legislatívnu úpravu tak, aby fond fungoval efektívnejšie. Návrh chce prediskutovať s poslancami aj zástupcami kultúrnej obce.
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) upozornil na význam podpory folklórnych podujatí pre zachovanie kultúrneho dedičstva aj rozvoj cestovného ruchu. „Vo fonde je dostatok prostriedkov na to, aby sa takéto aktivity podporovali,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že organizácia festivalov si vyžaduje dlhodobú prípravu a stabilné financovanie. Zástupcovia organizátorov folklórnych festivalov poukázali na praktické problémy pri čerpaní podpory. Kritizovali najmä nepredvídateľnosť rozhodovania a neuznávanie niektorých nákladov. Podľa nich je komplikované zabezpečiť podujatia bez jasnej informácie o financovaní v dostatočnom predstihu.
Neistota v prípade medzinárodného festivalu Jánošíkove dni
Starosta obce Terchová Jozef Dávidík upozornil aj na neistotu v prípade medzinárodného festivalu Jánošíkove dni, ktorý má uzatvorenú viacročnú zmluvu s fondom. „Zatiaľ nemáme oficiálne stanovisko, no podľa informácií z médií hrozí zrušenie podpory,“ uviedol. Viac ako 20 inštitúcií z celého Slovenska v uplynulých dňoch vyzvalo fond, aby rešpektoval platné viacročné zmluvy a podpísal dodatky na rok 2026. Tvrdia, že Rada FPU nemá právomoc rušiť zmluvy uznesením, pričom sa opierajú o právnu analýzu. V prípade nerešpektovania záväzkov sú pripravené podniknúť právne kroky vrátane podania podnetu na prokuratúru a vymáhania škôd.
Zároveň upozorňujú, že rozhodnutie o rušení tzv. trojročných zmlúv sa dotýka desiatok projektov, festivalov či kultúrnych centier naprieč Slovenskom a môže viesť k obmedzeniu alebo zrušeniu podujatí. Fond kritiku odmieta s tým, že nejde o odobratie peňazí, ale o zmenu systému smerom k „spravodlivejšiemu rozdeleniu podpory“ a širšiemu okruhu žiadateľov. Rozhodnutie Rady FPU z 18. marca sa má týkať rušenia tzv. trojročných zmlúv. Má ísť o viac ako 30 projektov po celom Slovensku, kultúrnych centier, medzinárodných festivalov či časopisov. Organizácie tiež poukazujú na to, že doteraz nebola zverejnená zápisnica zo zasadnutia, rovnako nemajú zdôvodnenie zo strany rady.