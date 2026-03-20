Statusová vojna medzi Kamenickým a Viskupičom: Odkazy na sociálnej sieti pre štátne dlhopisy! Nič si nedarovali

BRATISLAVA - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD)sa tento týždeň pochválil, že záujem verejnosti o Dlhopisy pre ľudí prekonal plánovanú hranicu 400 miliónov eur. Opozičný poslanec z SaS Marián Viskupič však nadšenie finacmajstra ostrým spôsobom schladil a ministrovi odkázal, že by mal vo funkcii skončiť. Odštartoval tak vyhrotenú výmenu názorov, ktorú mohlo na sociálnych sieťach sledovať celé Slovensko.
Predaj cenných papierov pre verejnosť prostredníctvom komerčných bánk sa začal 2. marca 2026 a Kamenický bol s tým, ako napreduje ich predaj, očividne spokojný. „Ministerstvo financií aj Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) teší záujem verejnosti o investovanie do štátnych dlhopisov. Zároveň oceňujeme aj sekundárny prínos takejto formy upisovania cenných papierov, nakoľko prispieva k zvyšovaniu finančnej gramotnosti ľudí na Slovensku. Som rád, že cieľ, ktorý sme si stanovili, sa nám podarilo dosiahnuť,“ povedal pri príležitosti prekonania 400-miliónovej hranice predaja Kamenický.
Opozočný poslanec Marián Viskupič však upozornil, že iba dva dni pred záverečným termínom, ktorým je 20. marec, neboli dlhopisy pre ľudí vypredané. "Ak by financovanie rastúceho dlhu Slovenska záviselo len od týchto dlhopisov, Kamenický a s ním celé Slovensko by mali zásadný problém - nezohnali by financie na správu štátneho dlhu. A priblížili by sa k neschopnosti splácať svoje záväzky (cross-default)," napísal na sociálnu sieť Viskupič. Vlastní občania tým podľa neho ukázali nedôveru v ministra a jeho spôsob riadenia verejných financií. "Tieto zlé signály budú veľmi pozorne sledovať aj banky a inštitucionálni investori, ktorí kupujú gro slovenských dlhopisov, ktorými slovenská vláda stále s väčším vypätím síl financuje štátny dlh. Je to ďalšie znamenie, že minister Kamenický by mal skončiť," dodal ostro.
Financmajster Ladislav Kamenický však nenechal tieto tvrdé slová len tak a zareagoval na ne v podobnom duchu. Viskupiča nazval "dezorientovaným" a označil ho za klamára. "Počas predchádzajúcich dní sa nám podarilo predať celý pôvodne plánovaný a vopred avizovaný objem štátnych Dlhopisov pre ľudí v celkovej výške 400 miliónov eur. Dlhopisy za 400 miliónov eur sa už predali. Keďže bol aj tento rok veľký záujem zo strany verejnosti, rozhodli sme sa k 400 miliónom v prípade záujmu ešte pridať ďalších 100 miliónov, aby si dlhopis mohli kúpiť všetci, ktorí majú záujem. Ku dnešnému dňu aj z dodatočných 100 miliónov eur sa už predali dlhopisy za takmer 10 miliónov eur a ešte stále zostáva možnosť kúpiť si dlhopisy do zajtrajšieho piatka - 20.3.2026," tvrdí Kamenický.
Podľa neho sa potvrdilo, že projekt Dlhopisy pre ľudí je mimoriadne úspešný. "Jediný človek na Slovensku, ktorý to nepochopil, je ´expert´ zo SAS-ky Viskupič. Ten začal blúzniť o neúspešnom projekte, o nedôvere vláde, o neschopnosti Slovenskej republiky predať dlhopisy a o podobných nezmysloch...," zaútočil na opozičného poslanca. "Ale pri Viskupičovi sme si na to už zvykli. Ten dokáže kritizovať a klamať úplne o všetkom a stále. Veď mal dobrého učiteľa Matoviča, s ktorým počas ich vlády zdevastovali verejné financie a dnes sa tvári ako svätý za dedinou a ukazuje prstom na iných. Pán Viskupič, prestaňte stavať svoju politickú kariéru na klamstvách a populizme! Už ste ukázali, čo dokážete. Len škodiť, škodiť a škodiť! To vám ide najlepšie," uzavrel.
Nešlo však o posledné slovo. Viskupič totiž Kamenickému odpovedal priamo v komentári pod jeho statusom. "Pán minister, vlani ste 500mil predali za pár dní. To bol úspešný projekt. Teraz ste 500mil nepredali ani do konca oficiálneho predaja, tak to prosím nevolajte úspešný projekt," odkázal Kamenickému. "Investori (slovenskí občania) Vám ukázali nedôveru. To je kľúčová správa tohtoročnej emisie. A práve pre toto vyjadrenie dôvery/nedôvery považujem projekt dlhopisov pre ľudí za výborné riešenie (asi jediné, ktoré sa Vám vo funkcii ministra podarilo). Dlhopisy pre malých investorov (ľudí) sme mali aj my (Saska) v programe...a budem to vždy podporovať," uviedol.
Kamenickému odkázal, že má "vyliezť z ulity" a vyzýva ho na spoločnú diskusiu, aby nebol odkázaný len na statusy na sociálnej sieti. "PS: o úspechu emisií dlhopisov informujete vždy spomínaním násobku záujmu oproti ponúkanému množstvu. Kde mate ten násobok teraz?" dodal na záver Viskupič.