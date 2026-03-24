Remišová upozorňuje listom eurokomisára: Hovorí o rozpade právneho štátu v SR

BRATISLAVA - Opozičná poslankyňa a členka výboru pre európske záležitosti Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) odovzdala eurokomisárovi pre spravodlivosť Michaelovi McGrathovi oficiálny list týkajúci sa systematickej likvidácie právneho štátu na Slovensku. Informovala Alexandra König z tlačového oddelenia strany Za ľudí.
Remišová na stretnutí odovzdala eurokomisárovi „čierny zoznam“ porušení právneho štátu, zosumarizovala porušenia právneho štátu, legislatívne „prílepky“, útoky na sudcov a pokusy o likvidáciu mimovládnych organizácií. „Komisárovi som odovzdala písomné dôkazy o tom, ako vládna koalícia cielene vyrába systém beztrestnosti pre ‚našich ľudí‘ a likviduje právny štát,“ zdôraznila poslankyňa. Eurokomisár podľa König kritizoval nedostatočný pokrok Slovenska v boji proti korupcii na najvyšších miestach a vyjadril obavy z legislatívnych zmien, ktoré viedli k premlčaniu citlivých prípadov. Remišová McGratha zároveň vyzvala, aby sa pri ďalšej návšteve stretol aj s lídrami opozície.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) na rokovaní s eurokomisárom pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michaelom McGrathom upozornil, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 - 2023, keď dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu. Slovensko podľa premiéra na jednej strane nechce pokračovať v tradícii týchto rokov, no zároveň musí reagovať, predovšetkým legislatívne, na porušovanie právneho štátu.
McGrath pricestoval do Bratislavy, aby diskutoval s vysokými vládnymi predstaviteľmi a zástupcami organizácií občianskej spoločnosti na témy týkajúce sa právneho štátu. Návšteva je súčasťou prebiehajúcich príprav Komisie na správu o právnom štáte 2026. V utorok má komisár predstaviť správu o právnom štáte za rok 2025 poslancom z troch parlamentných výborov a ďalej prediskutovať opatrenia prijaté v nadväznosti na odporúčania uvedené v správe. Súčasťou programu návštevy sú aj diskusie o situácii v oblasti právneho štátu, stratégii EÚ pre občiansku spoločnosť a európskom akte o slobode médií so zástupcami občianskej spoločnosti vrátane stretnutia venovaného mediálnemu sektoru.