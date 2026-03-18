Dopravné PEKLO v Bratislave: Vodičov čakalo hrozné ráno, mučivé státie v Dúbravke a smerom na Lamač!

BRATISLAVA - Dopravná situácia je v hlavnom meste počas stredy 18. marca poriadne vypätá. Už počas predchádzajúceho dňa sa veci v bratislavskej Dúbravke zmenili k horšiemu, no zdá sa, že tento neblahý stav s niekoľkometrovými kolónami trvá aj dnes. Vodiči v Bratislave sa ráno navyše zdržali aj na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Lamač. Išlo o vyše polhodinové zdržanie. Dôvodom bolo odstavené osobné auto.
So zdržaním treba počítať aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek. "Asi desať až 15 minút sa stojí aj na obchádzke cez Záhorskú Bystricu," dodala Zelená vlna, pričom sa vo veľkom začalo hovoriť aj o kolónach v bratislavskej mestskej časti Dúbravka na križovake smerom z Alexyho ulice.
Vodiči si asi desať minút počkajú aj na vjazde do Bratislavy po starej seneckej ceste smerom z Bernolákova. Rovnako na diaľnici D1 pri Senci smerom na Bratislavu, kde blokuje ľavý pruh osobné auto s defektom na prívesnom vozíku.