Bankomatová MAFIA vyhodila do vzduchu ďalší stroj: Pred explóziou dokonca zastriekali bezpečnostné kamery!

Explózia otriasla ďalšou obcou. (Zdroj: Topky, Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
DOLNÉ SALIBY - Obrovská explózia a únik na neznáme miesto. Takto by sa dalo charakterizovať to, čo sa odohralo v stredu 18. marca vo veľmi skorých ranných hodinách. Bankomatová mafia, ako ju už mnohí nazývajú, po sériách výbuchov opäť udrela. Tentokrát pri Galante.
O prípade informuje televízia Markíza. Výbuch zaznamenali o 4:00 hodine ráno v Dolných Salibách pri zastávke. Neodišli len tak a na bezpečnostné kamery si posvietili tiež.
Poistili sa postriekaním bezpečnostných kamier
V záujme zaslepenia ich mali zastriekať neznámou látkou. Následne prišlo k explózii pri autobusovej zastávke v obci.
Archívna fotografia autobusovej zastávky v obci Dolné Saliby. (Zdroj: google.com)
Po výbuchu mali podľa televízie páchatelia tento bankomat dokonca vziať so sebou.
Prípad podľa televízie už riešia policajné orgány.
Článok budeme aktualizovať.