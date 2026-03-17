Policajná akcia v Chlmci: Našli desiatky gramov drog! Obvinený muž putoval rovno do väzby

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Policajti vykonali v meste Kráľovský Chlmec domovú prehliadku, počas ktorej zaistili sušinu rastliny rodu Cannabis a predmety súvisiace s manipuláciou a distribúciou tejto drogy. Vyšetrovateľ obvinil 40-ročného muža z tohto mesta z drogovej trestnej činnosti. Sudca návrhu na väzobné stíhanie obvineného vyhovel a rozhodol o jeho vzatí do väzby. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„V prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ uviedla. Kriminalisti na základe predbežného znaleckého skúmania našli pri domovej prehliadke takmer 60 gramov sušiny konope, pričom chemickou analýzou bola potvrdená prítomnosť účinnej látky THC. Podľa doposiaľ zistených skutočností si mal muž najmenej od začiatku roka 2025 zadovažovať sušinu od rôznych osôb. Drogu následne prechovával v jednom z bytov v Trebišovskom okrese. Časť drogy mal sám konzumovať, pričom zvyšok mal rozdeľovať na jednorazové dávky a predávať ďalším osobám. „Za dávky mal inkasovať nemalé peniaze, pričom podľa zistení policajtov si od neho drogu kupovalo viacero osôb z jeho okolia,“ priblížila Illésová.
Vyšetrovateľ muža obvinil pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, a zároveň pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Po vykonaní potrebných procesných úkonov spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného muža.