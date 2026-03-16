Polícia zadržala vodiča, ktorý spôsobil nehodu pod vplyvom alkoholu

BRATISLAVA - Polícia zadržala 19-ročného vodiča, ktorý v nedeľu (15. 3.) v okrese Pezinok spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. V súčasnosti je v cele policajného zaistenia. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
„Pezinskí dopravní policajti boli v nedeľu krátko po 3.00 h vyslaní k dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ceste v smere z obce Báhoň do obce Budmerice. Podľa doposiaľ zistených informácií tu 19-ročný vodič osobného motorového vozidla neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla a pri prejazde pravotočivou zákrutou zišiel z cesty, kde narazil do dopravnej značky, následkom čoho sa vozidlo viackrát prevrátilo,“ priblížila.
Vodiča podrobili dychovej skúške. Tá potvrdila 1,33 promile alkoholu v dychu. „Pri dopravnej nehode nedošlo k vážnemu zraneniu vodiča, ani jeho spolujazdkyne,“ dodala hovorkyňa.