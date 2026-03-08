Parlament prijíma zákony v zrýchlenom režime: od volieb ich v skrátenom konaní schválili už 60

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR od začiatku aktuálneho volebného obdobia od jesene 2023 prijala 60 návrhov v skrátenom legislatívnom konaní. Dvadsaťjeden z toho bolo v minulom roku. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe parlamentu.
Parlament môže na návrh vlády prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní za mimoriadnych okolností. Ide o prípady, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody.
Národná rada celkovo schválila od začiatku volebného obdobia do konca vlaňajška 253 zákonov. Dvestodesať bolo z dielne vlády a 43 z dielne poslancov.