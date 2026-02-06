Slovenská pýcha v Miláne! FOTOREPORTÁŽ Takto sa historická galéria zmenila na náš olympijský dom

MILÁNO - Kým verejnosť uvidí hotovú Casa Slovacca až pri jej slávnostnom otvorení, v zákulisí sa odohráva doslova logistický a produkčný maratón. Prípravy slovenského olympijského domu v centre Milána prebiehajú 24 hodín denne, bez prestávky – vo dne aj v noci.
Inštalácia Casa Slovacca sa začala 4. februára presne o polnoci. Produkčný tím má pritom na kompletnú premenu priestoru necelé dva dni – všetko musí byť hotové do 6. februára do 8:00 ráno, keď nastáva tzv. stop time.
Historická Galleria Meravigli, bežne elegantná pasáž v centre Milána, sa na niekoľko týždňov mení na olympijský dom Slovenska. Práca v takomto priestore má však prísne pravidlá – technici musia postupovať potichu, presne a s maximálnym ohľadom na historický interiér.
„Najväčší tlak je čas. Máme extrémne krátke okno na to, aby sme historickú taliansku galériu premenili na plnohodnotný reprezentačný priestor Slovenska. Preto sa pracuje deň aj noc, bez zastavenia,“ vysvetľuje Patrícia Rusek, riaditeľka agentúry Mertel, ktorá projekt organizačne zabezpečuje.
Historická galéria sa mení na olympijský dom
Casa Slovacca musí spĺňať hneď niekoľko funkcií – reprezentatívny priestor pre oficiálne návštevy, kultúrne centrum, miesto pre médiá aj fanúšikov slovenského športu. To všetko v budove, kde si každé vŕtanie, presun konštrukcie či zavesenie svetla vyžaduje precíznosť. „Olympijské hry sú obrovským sviatkom športu a verím, že tieto dokážu znovu spojiť národ. Aby fandili našim športovcom a my sa postaráme o to, aby naši krajania, ktorí zavítajú na športoviská, mali v našom národnom dome v Miláne pocit kus domova,” povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
„Nie je to bežná hala. Každý zásah musí byť premyslený, aby sme nezasiahli do historických prvkov. O to väčší je tlak na presnosť a koordináciu,“ dodáva Rusek.
Módna prehliadka uprostred olympijského domu
Ako keby nestačilo, že tím stavia olympijský dom v historickej galérii, čaká ich ďalšia výzva. 8. februára 2026 sa Casa Slovacca večer o 19:00 premení na módne mólo.
V priestoroch sa uskutoční módna prehliadka najznámejšieho slovenského návrhára Fero Mikloško. Na scéne sa objaví 13 modeliek a reprezentačný salón sa v priebehu chvíle zmení na profesionálny fashion runway.
„Scéna sa musí doslova prepnúť z diplomatického režimu do módneho sveta. Je to, ako keby ste v historickej galérii zrazu otvorili Fashion Week,“ opisuje Rusek.
Produkčný tím musí byť pripravený na neustále zmeny:
- iné osvetlenie pre oficiálne návštevy,
- iné pre módnu prehliadku,
- iné pre folklórne vystúpenia,
- iné pre koncerty kapiel.
Svetlá, zvuk aj vizuály sa musia prispôsobovať téme podujatia doslova v priebehu minút.
„Nie je to jeden program denne. Je to, akoby ste robili niekoľko rôznych eventov v jednom priestore, každý s úplne inou atmosférou,“ dodáva.
Sedem áut plných Slovenska
Do Milána pritom nemieri len tím ľudí, ale aj sedem plne naložených áut techniky a materiálu zo Slovenska. Ich obsah je doslova výkladnou skriňou krajiny:
- profesionálna technológia a osvetlenie,
- kroje a kostýmy pre folklórne súbory,
- scéna a konštrukčné prvky,
- hudobné nástroje pre štyri kapely,
- dizajnové prvky a dekorácie.
Každý kus musí doraziť načas a presne zapadnúť do detailne naplánovaného harmonogramu. Výsledok však má stáť za to – Casa Slovacca má byť miestom, kde Slovensko počas zimných olympijských hier v Miláne ukáže, že vie spojiť šport, kultúru, dizajn a modernú prezentáciu krajiny v jednom priestore.