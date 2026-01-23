KDH varuje ministra Ráža: Rýchlovlaky nesmú byť dymovou clonou pre katastrofálny stav našich koľajníc

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta strategický zámer vlády vybudovať vysokorýchlostnú trať (VRT) medzi Bratislavou a Prahou. Hnutie však dôrazne varuje, že vízie budúcnosti nesmú slúžiť ako dymová clona pre kritickú realitu, v ktorej sa nachádza slovenská železničná doprava. Ako KDH v piatok informovalo, jeho podpredseda a poslanec Igor Janckulík vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby prioritne riešil bezpečnosť a spoľahlivosť tratí, po ktorých denne cestujú tisíce ľudí za prácou.
archívne video
Opozičné hnutie žiada od ministra dopravy jasný harmonogram modernizácie kritických úsekov a zabezpečenia rizikových priecestí. Trvá na tom, aby sa eurofondy primárne čerpali na odstránenie dlhodobých obmedzení rýchlosti a zvýšenie bezpečnosti súčasnej siete. „Moderná železničná sieť stojí predovšetkým na tom, či sa otec rodiny dostane bezpečne a načas do práce alebo či študent nezmrzne v pokazenom vagóne,“ upozornil Janckulík. Zároveň dodal, že minister Ráž sa musí primárne sústrediť na stav domácej infraštruktúry.
„Je neakceptovateľné venovať sa len rýchlovlakom v čase, keď na nechránených priecestiach zomierajú ľudia a vlaky sa zrážajú kvôli zastaralým systémom. KDH podporí veľké rozvojové projekty, ale len vtedy, ak pôjdu ruka v ruke s okamžitou záchranou každodennej železničnej dopravy,“ dodal Janckulík. Ľudia v regiónoch podľa neho potrebujú funkčný štát teraz, nie o 15 rokov.
Systémové zlyhanie slovenských koľajníc
Hoci KDH vníma projekt VRT ako kľúčovú investíciu pre konkurencieschopnosť a prepojenie s jadrom Európskej únie, upozorňuje, že budúcnosť nemôže nahrádzať prítomnosť. Súčasný stav slovenských železníc podľa hnutia vykazuje známky systémového zlyhania. Cestujúci na hlavných ťahoch Bratislava - Košice či Žilina - Košice čelia denným výpadkom a meškaniam, ktoré sú priamym dôsledkom zanedbanej infraštruktúry a nezvládnutého výlukového manažmentu.
Situácia je podľa KDH alarmujúca nielen z hľadiska komfortu, ale predovšetkým z hľadiska bezpečnosti. Slovenské koľaje sa stávajú miestom tragédií. Opakujúce sa zrážky vlakov a smrteľné kolízie na nezabezpečených železničných priecestiach sú dôkazom, že systém riadenia dopravy kolabuje. K tomu sa pridáva akútny personálny nedostatok výpravcov a rušňovodičov, čo dostáva dispečing Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pod neúnosný tlak.