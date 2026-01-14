Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by si mohli za lieky priplácať viac, tvrdí opozícia! REAKCIA ministra Šaška

BRATISLAVA - Opozícia upozornila na to, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) navrhuje v novej rozpočtovej vyhláške znížiť ochranné limity na doplatky na lieky. Mohlo by to znamenať, že seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by po novom mohli za lieky doplácať viac o desiatky či stovky eur. Ako uviedlo Progresívne Slovensko, podľa rezort tým siaha najzraniteľnejším skupinám do peňaženiek. Šaško však tvrdí, že nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov zachované. Zdôraznil, že limit spoluúčasti sa neruší.
Progresívne Slovensko tvrdí, že zníženie limitu spoluúčasti je mimoriadne škodlivý návrh. "Ťažko zdravotne postihnutí a seniori majú často nízke príjmy a zároveň trpia chronickými ochoreniami, čo znamená, že lieky potrebujú pravidelne a dlhodobo,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Oskar Dvořák. Poslanec tiež doplnil, že zrušenie limitu spoluúčasti by predstavovalo pre rodičov detí s dlhodobými zdravotnými problémami ďalšiu finančnú záťaž. Zvýšenie doplatkov o desiatky až stovky eur je pre obyvateľov Slovenska podľa neho neúnosné.
archívne video
„Argument ministra Šaška, že ide o úsporu potrebnú na financovanie inovatívnych liekov, je absurdný. Nemôže presúvať finančnú záťaž na ľudí, ktorí si ju nemôžu dovoliť. Lieky pre týchto pacientov nie sú nadštandardom, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre dôstojný život,“ vyhlásil. Prehĺbi sa podľa neho aj nerovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Dvořák Šaška na stredajšej tlačovej konferencii následne vyzval, aby sa neskrýval za frázy a „slovičkárenie“. To, že programy nezruší, neznamená, že ich „neohlodá na kosť“. Dvořák tiež podotkol, že ministerstvo má ďalšie kauzy ako záchrankový tender. Upozornil aj na to, že vláda míňa peniaze na zbytočnosti a berie občanom.
Na navrhované úsporné opatrenia upozornilo aj opozičné Hnutie Slovensko. Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí rovnako kritizoval zásahy do systému ochranných limitov spoluúčasti, na ktorých chce rezort zdravotníctva podľa jeho slov ušetriť približne 46 miliónov eur ročne. Upozornil, že zmeny by najviac zasiahli sociálne odkázaných a chronicky chorých pacientov, ktorí lieky potrebujú dlhodobo. Doterajší systém označil za solidárny, keďže ochranné limity sa počítali len z doplatkov na najlacnejšie dostupné alternatívy liekov. „Šaško ide šetriť opäť na chorých ľuďoch napriek tomu, že v systéme by mal peňazí dosť,“ poznamenal.
Šaško však tvrdí, že nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov zachované. „Limit spoluúčasti sa neruší a kto tvrdí opak, snaží sa opäť len vytĺkať lacné politické body zastrašovaním najzraniteľnejších skupín - dôchodcov, ŤZP či rodičov detí, ktoré lieky potrebujú. Návrh programovej vyhlášky hovorí o technických aspektoch zefektívnenia finančných tokov, ktoré pacientov nijako neovplyvnia,“ tvrdí Šaško.