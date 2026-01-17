Kolaps vlakovej dopravy na Záhorí: Auto skončilo v koľajisku, prípad vyšetruje polícia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Marko Erd)
BRATISLAVA/LOZORNO - Železničná premávka na Záhorí je aktuálne zastavená, dôvodom je auto nachádzajúce sa v koľajisku v Lozorne (okres Malacky). Okolnosti prípadu vyšetruje polícia. Iformoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Na mieste bolo zistené, že na konci Staničnej ulice v Lozorne sa v koľajisku nachádza vozidlo, pravdepodobne havarované. Vo vozidle ani v jeho blízkosti sa nenachádzali žiadne osoby,“ skonštatoval Szeiff. Informáciu o vozidle v koľajisku dostala polícia v sobotu krátko pred 10.00 h.