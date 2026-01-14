Vláda hasí problém na poslednú chvíľu: Remišová hovorí o babráctve a hrozbe straty peňazí

BRATISLAVA - Snaha na poslednú chvíľu zabrániť prepadnutiu peňazí z plánu obnovy, ktorý končí tento rok, dokazuje „babrácke vládnutie“ súčasného kabinetu. Vyhlásila to v stredu na tlačovej konferencii opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Reagovala tak na návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorý v stredu schválila vláda. Návrh predkladal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý), dôvodom je práve hrozba prepadnutia peňazí z plánu obnovy.
„Ja sa pýtam, čo robili títo papaláši 2,5 roka za dvojnásobné platy, keď plán obnovy má končiť teraz za pár mesiacov, v roku 2026 a oni si teraz zmyslia, že nemajú schválený zákon, ktorý potrebujú na to, aby naplnili míľnik z plánu obnovy?“ kritizovala Remišová. Priblížila, že zákon má zjednodušiť riešenie rôznych životných situácií občanov a prišla s ním ešte bývalá vláda.
Vláda podľa Remišovej 2,5 roka nekonala
„Tento projekt sme pripravili pre nich kompletne, odovzdali sme im to, dokonca sme zrealizovali prvú životnú situáciu, narodenie dieťaťa. A dámy a páni vo Ficovej vláde 2,5 roka nerobili absolútne nič. Toto pokladám za absolútny škandál, lebo nám hrozí, že z plánu obnovy, ktorý má končiť teraz za pár mesiacov, nám tieto peniaze prepadnú,“ doplnila opozičná poslankyňa.
Ministrovi investícií vytkla aj zlý stav ďalšieho projektu, ktorí zabezpečuje vzdelávanie seniorov v oblasti digitálnych technológií. Projekt je tiež jedným z míľnikov plánu obnovy a zatiaľ je naplnený len na 50 %. Na jeho splnenie je potrebné do pol roka vyškoliť ešte 105.000 seniorov, vyčíslila Remišová. „Pána ministra Migaľa sa treba pýtať, kde bol doteraz, čo robila vláda, prečo to predkladá na poslednú chvíľu, prečo Digitálni seniori majú splnený míľnik len na 50 %, aké škody nám z toho hrozia a aké kroky plánuje podniknúť, aby tieto míľniky v pláne obnovy naplnil,“ dodala opozičná poslankyňa.