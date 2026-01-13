Zimná DRÁMA na ceste: Tehotná vodička nezvládla zákrutu, s dieťaťom (3) havarovala! Mrazivé FOTO

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Tehotná vodička stratila kontrolu nad vozidlom na ceste v okrese Trebišov. Auto sa prevrátilo a skončilo v kríkoch mimo cesty. Spolu s ňou sa vo vozidle nachádzalo trojročné dieťa a jej druh. Podľa polície nikto neutrpel vážne zranenia a dychová skúška bola negatívna.
"Na ceste I/79 v úseku Svätuše – Kráľovský Chlmec došlo k dopravnej nehode, keď vodička pri prejazde zákrutou prešla do protismeru a následne sa vozidlo prevrátilo. Vo vozidle sa nachádzala tehotná vodička, jej druh a 3-ročné dieťa," informovala košická krajská polícia.
Podľa polície boli všetky osoby prevezené na lekárske ošetrenie. Podľa predbežných informácií neutrpeli vážne zranenia. "Dychová skúška u vodičky bola negatívna," uviedla. Vodičov vyzýva, aby vzhľadom na počasie jazdili opatrne, pretože zákruty sú zradné.