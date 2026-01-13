HROZIVÉ FOTO z miesta nehody! Autobus prešiel do protismeru, zrazil sa s dvoma autami: Vodičov museli vyslobodzovať

ROHOŽNÍK - V utorok (13. 1.) ráno pred pol ôsmou došlo na ceste II/501 medzi obcami Rohožník a Sološnica k vážnej dopravnej nehode. Autobus vošiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s vozidlami Volkswagen Tiguan a Kia Sportage. Zranili sa všetci traja vodiči. Cesta bola v dôsledku nehody uzavretá.
V utorok krátko pred 07:30 h bola na ceste II/501 medzi obcami Rohožník a Sološnica v okrese Malacky bola ohlásená dopravná nehoda autobusu a dvoch osobných motorových vozidiel. "Po príjazde na miesto udalosti hasiči vykonaným prieskumom zistili, že pri nehode sa zranili tri osoby – vodiči všetkých troch vozidiel," informoval Hasičský a záchranný zbor (HAZZ).
Ako priblížila polícia, podľa doterajších informácií autobus počas jazdy vošiel do protismernej časti vozovky kde došlo k zrážke s vozidlami Volkswagen Tiguan a Kia Sportage.
Zasahujúci hasiči vodičov osobných automobilov vyslobodili prostredníctvom hydraulického vyslobodzovacieho náradia a spolu so zraneným šoférom autobusu ich následne odovzdali do opatery posádkam zdravotníckych záchranárov. "V čase zrážky sa v autobuse nachádzali dvaja cestujúci, ktorí neutrpeli žiadne zranenia. Hasiči na mieste zároveň vykonali protipožiarne opatrenia a asistovali pri sprejazdnení vozovky," dodávajú hasiči, ktorí zverejnili z miesta nehody hrozivé zábery.
Na zásahu sa podieľali príslušníci OR HaZZ v Malackách, Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a členovia DHZO Sološnica.