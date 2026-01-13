Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Kauza Mýtnik sa blíži ku koncu: Obžalovaný Brhel pokračuje druhý deň vo svojej záverečnej reči

Na snímke zľava podnikateľ Jozef Brhel starší na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici
Na snímke zľava podnikateľ Jozef Brhel starší na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BANSKÁ BYSTRICA - Podnikateľ Jozef Brhel, obžalovaný v kauze Mýtnik, pokračoval vo svojej rozsiahlej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, aj v utorok. Kauza sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018. Proces, ktorý na ŠTS trvá už tri roky, je na konci. Záverečné reči obhajcov šiestich obžalovaných odzneli vlani v decembri a pripravenú ju má aj za využitia bannerov syn podnikateľa Jozef B. mladší.

Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia okrem Jozefa B. a jeho syna aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., niekdajší predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Všetci vinu odmietajú a žiadajú oslobodenie spod obžaloby. Jozef B. je presvedčený, že ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho, vo väzbe bol nezákonne a už bol vraj vopred odsúdený. Prípravné konanie malo byť podľa neho poznačené závažným porušením jeho základných práv.

V utorok spochybňoval dôveryhodnosť svedkov obžaloby a podrobne sa venoval i podnikateľovi Michalovi S., ktorého firma Allexis mala profitovať z údajne predražených IT tendrov. Podľa Jozefa B. klamal, aby mal výhody. Súdu pripomenul, že Michala S. vlani v októbri odsúdil ŠTS v tejto kauze na peňažný trest 500-tisíc eur. Obžaloba ho vinila z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Z posledného skutku ho však samosudca ŠTS oslobodil.

Brhel hovorí o politickom tlaku

„Celá obžaloba predložená prokurátorom sa vlastne rozpadla na základe svedeckých výpovedí, znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov,“ konštatoval Jozef B. mladší „Ekonomická štruktúra spoločnosti skupiny Allexis, z ktorej som bol ja obžalovaný, je absolútne štandardná, trhová. O jej zákonnosti rozhodol aj sudca, ktorý oslobodil Michala S. zo skutku legalizácie, ktorý som mal podľa obžaloby zdieľať s ním. Podnikateľské aktivity spoločnosti Allexis boli legitímne, transparentné a zákonné, čo potvrdili nezávislí experti,“ zdôraznil Jozef B. mladší.

Chystá sa poukázať na judikatúru Súdneho dvora EÚ a jeho rozhodnutie v prípade inej nadnárodnej spoločnosti, ktorá čelila žalobe za to, že sa mala podieľať na praní špinavých peňazí, respektíve vytvorení neštandardnej štruktúry. Podľa Jozefa B. mladšieho Súdny dvor EÚ nevzhliadol žiadnu ilegálnosť konania tejto spoločnosti, ktorej štruktúru znalci ustanovili za identickú so spoločnosťou Allexis. „Celé trestné konanie bolo motivované politickým zadaním vtedajšieho premiéra Igora Matoviča, ktorý dopredu odsúdil mňa a otca bez akýchkoľvek dôkazov,“ tvrdí Jozef B. mladší. Prokurátor navrhuje pre Jozefa B. nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina B. Ďalším trom obžalovaným, Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.

