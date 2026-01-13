Polícia obvinila muža z Bratislavy, unikal hliadke so zákazom šoférovania

BRATISLAVA - Bratislavská polícia obvinila 40-ročného muža z Bratislavy, ktorý unikal hliadke na aute, hoci mal zákaz šoférovania. Zároveň sa odmietol podrobiť vyšetreniu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v jeho organizme. Hrozí mu dva roky za mrežami. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Muža spozorovali policajti 9. januára o 23.00 h na ulici Žabí majer v bratislavskom Novom Meste na aute, ktoré sa pre nesvietiace obrysové svetlá rozhodli zastaviť. „Vodič vozidla však výzvy na zastavenie nerešpektoval, zvýšil rýchlosť a začal pred hliadkou unikať po nespevnenej ceste smerom do chatovej oblasti,“ priblížil Pecek. Policajti muža zadržali a následne zistili, že má zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 18 mesiacov. „Dychová skúška u vodiča síce dopadla s negatívnym výsledkom, avšak 40-ročný vodič sa v zdravotníckom zariadení odmietol podrobiť vyšetreniu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v jeho organizme,“ skonštatoval policajný hovorca. Muža obvinili zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.