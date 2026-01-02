AKTUÁLNE Nešťastie na juhu Slovenska! Auto skončilo v odvodňovacom kanáli, muž neprežil: NEPREJAZDNÁ cesta

Piatok2. január 2026, meniny má Alexandra, Sandra, Karina, zajtra Daniela

ŠAĽA - Pri obci Diakovce sa v piatok popoludní stala tragická dopravná nehoda. Osobné vozidlo skončilo v odvodňovacom kanáli, hasiči v ňom našli mŕtveho muža. V dôsledku zásahu je cesta v oboch smeroch neprejazdná.

Za obcou Diakovce v smere na Šaľu došlo dnes krátko po 14-ej hodine k dopravnej nehode osobného motorového vozidla, ktoré skončilo v odvodňovacom kanáli. Informuje o Hasičský a záchranný zbor.

"Po príchode hasičov z HS Šaľa bolo vozidlo skontrolované, pričom sa vo vnútri nachádzala osoba mužského pohlavia bez známok života. Osoba bola následne z vozidla vynesená," približujú hasiči s tým, že na miesto udalosti sa dostavila aj jednotka z HS Nitra s vozidlom vybaveným hydraulickou rukou, pomocou ktorej bolo vozidlo vytiahnuté z kanála. "V dôsledku zásahu je cesta v oboch smeroch neprejazdná," dodávajú.

