Taraba zazmluvnil projekt pre Sládkovičovo, od skládkovania odkloní vyše 76 tisíc kilogramov odpadu

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba zazmluvnil eurofondový projekt mesta Sládkovičovo, vďaka ktorému takmer 76 tisíc kilogramov komunálneho odpadu neskončí na skládkach, ale bude efektívne vytriedených.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu získa vyše 5400 obyvateľov Sládkovičova vďaka lepšej podpore množstvového zberu komunálneho odpadu prístup k modernému a zmysluplnému triedeniu odpadov, čo umožní znížiť množstvo produkovaného zmesového odpadu ročne o vyše 14 kilogramov na jedného obyvateľa. Celková produkcia zmesového odpadu v meste tak klesne o minimálne 10 percent.
„Ministerstvo pod mojím vedením bude podporovať zmysluplné projekty samospráv, ktoré zlepšia triedený zberu odpadov a zároveň umožnia mestám a obciam získať absolútnu kontrolu nad triedením odpadu. Rovnako v parlamente máme nový zákon o Environmentálnom fonde, aby mestá a obce, ktoré sa zodpovedne starajú o triedenie odpadu, dostávali oveľa viac peňazí a boli motivované a odmeňované za poctivé triedenie odpadu. A práve tieto peniaze pomôžu samosprávam rozvíjať služby v prospech životného prostredia aj svojich občanov,“ zdôraznil Taraba.
Sládkovičovo vďaka podpore envirorezortu vybuduje nové stojiská pri bytových domoch a zavedie efektívnejší systém dynamického váženia zberových nádob. Rovnako na zberové vozidlá budú inštalované váhy, upravený bude aj zadný vyklápač a celý hardvér bude prepojený so systémom na automatický zber dát.
Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu je takmer 420 tisíc eur, pričom výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje cca 386 tisíc eur. Envirorezort plánuje pokračovať v podpore zmysluplných projektov samospráv pri efektívnom nakladaní s komunálnym odpadom.