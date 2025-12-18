Prvýkrát v histórii: Chmarošský viadukt nasvietili, konajú sa pri ňom trhy

Pri obci Telgárt sa týči jedna z najkrajších technických pamiatok Slovenska – Chmarošský viadukt. Monumentálny železničný most už takmer storočie fascinuje svojou architektúrou, teraz ho však po prvýkrát môžete vidieť nasvietený.
