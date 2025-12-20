Storočná tradícia ožila: Pod Kráľovou hoľou pribudla nová lesná sauna

V Šumiaci, neďaleko miesta, ktoré bolo zrodom saunovania na Slovensku, postavili novú funkčnú lesnú saunu. Návštevníkom ponúka jedinečný zážitok regenerácie a relaxu v prírode. Celková investícia dosiahla takmer 30.000 eur. Informovala o tom destinačná koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Jarmila Oceľová.
