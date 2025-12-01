Dráma na ceste pri Pezinku: Cyklista jazdil v protismere, narazil do auta

Cyklista jazdiaci v protismere spôsobil nehodu. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Medzi pezinskou Malackou cestou a obcou Vinosady v okrese Pezinok došlo uplynulý piatok k nehode auta a cyklistu, ktorý jazdil v protismere. Vodič auta nebol pod vplyvom alkoholu. U cyklistu nariadila polícia odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu, nakoľko bol so zraneniami prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií 58-ročný cyklista jazdil v protismere a z dôvodu nedostatočného venovania sa vedeniu bicykla narazil do osobného motorového vozidla značky Seat idúceho v smere z Pezinka do obce Vinosady,“ priblížili policajti. Dodali, že dopravná nehoda je štádiu objasňovania.