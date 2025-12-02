Utorok2. december 2025, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor

Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor Advertoriál Zobraziť galériu (2)
Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
Advertoriál

BRATISLAVA - V dnešnej dobe sú potraviny tak rozmanité, že sa ľahko stratíte v zložení obalov a etikiet. A pritom to, čo jeme, ovplyvňuje naše zdravie, energiu aj pohodu. Stačí pár jednoduchých pravidiel a nákupy môžu byť jednoduchšie a zároveň udržateľnejšie.

Tip 1 – Sledujte zloženie

Pri výbere potravín je dobré dávať pozor na to, čo sa nachádza na prvom mieste zoznamu zloženia. Ideálne by to nemal byť cukor, olej ani sirup. Skúste produkty, kde sú základné suroviny prírodné a kvalitné – napríklad rad bio potravín dmBio, ktoré sa držia týchto zásad a neobsahujú zbytočné prídavky.

Tip 2 – Kratší a prehľadný zoznam

Jednoduchosť je výhra. Čím kratší a jasnejší zoznam ingrediencií, tým lepšie viete, čo konzumujete. Produkty dmBio ponúkajú transparentný zoznam zložiek, takže presne vidíte, čo jete. Potraviny sú navyše vďaka svojmu zloženiu vhodné aj pre vegánov a ľudí s intoleranciami.

Tip 3 – Menej éčok, viac prírody

Čím menej chemických prísad a stabilizátorov, tým lepšie pre vaše telo. Vyskúšajte produkty, ktoré sú prirodzené a šetrné. Rad bio potravín dmBio je vyrobený z udržateľných surovín, ktoré majú počas pestovania a výroby len minimálny dopad na planétu.

Vyhrajte vianočný balíček plný dobrôt

Chce vyskúšať, čo znamená jesť zdravšie a udržateľnejšie? Práve teraz môžete vyhrať vianočný balíček, ktorý obsahuje až 20 bio produktov v hodnote 100 eur. Súťaž trvá počas utorka 2. decembra 2025. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a odoslať formulár.

Produkty dmBio ukazujú, že kvalitné zloženie nemusí byť komplikované. Transparentné etikety, prírodné ingrediencie a minimálny obsah prídavných látok znamenajú, že každý výber je premyslený a prispieva k zdravšiemu životnému štýlu.

Vďaka týmto potravinám môžete vytvárať recepty, ktoré sú nielen chutné, ale aj výživné - či už ide o pečenie, raňajky alebo rýchle večere. Dostupné sú v predajniach dm, na webe mojadm.sk a v aplikácii Moja dm-App. Môžete si ich objednať a nechať doručiť až priamo domov.

Objavte rad bio potravín dmBio

Výherný vianočný balíček od dm drogerie markt
Zobraziť galériu (2)
Výherný vianočný balíček od dm drogerie markt  (Zdroj: Topky.sk)

Vo výhernom balíčku od dm sa nachádza:

  • dmBio Perníková chalúpka
  • dmBio Olej na vyprážanie, 750 ml
  • dmBio Pistácie - pražené, solené, 200 g
  • dmBio Olej z vlašských orechov, 250 ml
  • dmBio Mandľový krém s tonkou, 250 g
  • dmBio Medovicový med, 500 g
  • dmBio Vanilkový struk, 2 ks
  • dmBio Mandľový krém s kokosovým sirupom, 250 g
  • dmBio Norimberské perníčky, 200 g
  • dmBio Sušené figy, 350 g
  • dmBio Hrozienka, 500 g
  • dmBio Adventný čajový kalendár 2025, 1 ks
  • dmBio Čokoládovo-karamelové mandle, 130 g
  • dmBio Agávový sirup Pumpkin Spice, 250 ml
  • dmBio Sušené marhule vykôstkované, 200 g
  • dmBio Agávový sirup s vanilkou, 250 ml
  • dmBio Perníčky s malinovým džemom v horkej čokoláde, 125 g
  • dmBio Pistáciový krém, 200 g
  • dmBio Kvetový med, 500 g
  • dmBio Norimberské Eliškine mini medovníčky, 150 g

Advertoriál pripravený v spolupráci s dm.

Viac o téme: PotravinyUdržateľnosťDm drogerie marktVianočný kalendár
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nesúhlasíme so zrušením predaja spaľovacích motorov po roku 2035, EK predloží plán podpory automobilového priemyslu, uviedol premiér
Nesúhlasíme so zrušením predaja spaľovacích motorov po roku 2035, EK predloží plán podpory automobilového priemyslu, uviedol premiér
Správy
Matovič rozmiestnil v parlamente handry na prázdne miesta poslancov Hlas-SD, Danko vypenil
Matovič rozmiestnil v parlamente handry na prázdne miesta poslancov Hlas-SD, Danko vypenil
Správy
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka
Správy

Domáce správy

FOTO Deti skončili v nemocnici
Deti skončili v nemocnici po zjedení dojčenskej výživy! Hygienici bijú na poplach: TÚTO značku rozhodne nekupujte
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce
Ilustračné foto
Poslanci ukončili pondelkové rokovanie debatou o novele Trestného zákona
Domáce
Vodiča z Liptovského Mikuláša obvinili: Šoféroval napriek zákazu, test na drogy bol pozitívny
Vodiča z Liptovského Mikuláša obvinili: Šoféroval napriek zákazu, test na drogy bol pozitívny
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Aliia Roza
Škandál v Británii: Dve sexi čínske agentky sa snažili skontaktovať s politikmi! Ruska prezradila, ako to funguje
Zahraničné
Ilustračné foto
Kanada dosiahla dohodu s EÚ o zapojení sa do obranného programu SAFE
Zahraničné
Na newyorskom štátnom súde
Začal sa súd s obžalovaným Mangionem z vraždy riaditeľa UnitedHealthcare
Zahraničné
Nový ZÁKAZ v známej
Nový ZÁKAZ v známej dovolenkovej destinácii: Dotkne sa státisícov turistov, hrozia drastické sankcie
Zahraničné

Prominenti

Katarína Knechtová
DESIVÝ zážitok Knechtovej: Ochraňovali ju policajti... Pred STALKEROM!
Domáci prominenti
Slávna speváčka si prešla
Slávna speváčka si prešla peklom: Utajená smrť syna... Žil len dva dni!
Osobnosti
Čokoládová párty. Na snímke
Sajfu poznáte, ale videli ste jeho bratov? Z tej PODOBY odpadnete... Veď vyzerajú ako trojičky!
Domáci prominenti
AKTUÁLNA FOTO VNÚTRI! Zaľúbenci z kultového seriálu
Zaľúbenci z kultového seriálu po rokoch: Ona to prehnala s plastikami, on... Cmúľal sa s inou!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Influencerka odhalila temnú stránku
TOTO určite nečakala! Jazda v tuk-tuku sa zmenila na ÚTEK: Mladú cestovateľku obťažoval muž, to je NECHUTNÉ
Zaujímavosti
Päť jednoduchých návykov, ktoré
Päť jednoduchých návykov, ktoré podľa odborníkov pomáhajú spomaliť starnutie
vysetrenie.sk
ŠOKUJÚCI príbeh muža, ktorý
ŠOKUJÚCI príbeh muža, ktorý bol mŕtvy 6 minút! Opisuje RAJ aj orientačné centrum duší: TIETO slová vyrážajú dych
Zaujímavosti
Robí váš pes TOTO?
Robí váš pes TOTO? Odborníci odhalili desivú pravdu: Psy môžu prežívať svet úplne inak, než si myslíme!
Zaujímavosti

Dobré správy

Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce
Varte a pečte tieto
Chystáte sa variť či piecť? Vyskúšajte náš špeciálny tip, všetci vám ho vychvália
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk

Ekonomika

Tri kolá konsolidácie v jednom grafe: Ako si utiahol opasok štát a ako domácnosti?
Tri kolá konsolidácie v jednom grafe: Ako si utiahol opasok štát a ako domácnosti?
Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Stojíme na pokraji kolapsu? AI bublina je nafúknutá na prasknutie, trhy môžu čeliť tvrdému pádu!
Stojíme na pokraji kolapsu? AI bublina je nafúknutá na prasknutie, trhy môžu čeliť tvrdému pádu!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!

Varenie a recepty

Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Výber receptov
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Skladovanie potravín

Šport

Šimon Nemec v zápasovej akcii: Online prenos z duelu New Jersey – Columbus
Šimon Nemec v zápasovej akcii: Online prenos z duelu New Jersey – Columbus
NHL
Skvelá správa, ktorá obletí Slovensko: San Jose urobilo s Regendom zásadné rozhodnutie!
Skvelá správa, ktorá obletí Slovensko: San Jose urobilo s Regendom zásadné rozhodnutie!
NHL
Po siedmich rokoch nastal čas na zmenu: Futbalová reprezentácia bude mať nového trénera
Po siedmich rokoch nastal čas na zmenu: Futbalová reprezentácia bude mať nového trénera
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nesmie nikde chýbať: Na piatkovom podujatí pre MS2026 sa osobne zúčastní aj Donald Trump
Nesmie nikde chýbať: Na piatkovom podujatí pre MS2026 sa osobne zúčastní aj Donald Trump
MS vo futbale

Auto-moto

Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Novinky
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika

Kariéra a motivácia

Toto sú najlepšie tipy, ako vyjednávať v biznise aj na pohovore. Väčšina ľudí ich stále ignoruje
Toto sú najlepšie tipy, ako vyjednávať v biznise aj na pohovore. Väčšina ľudí ich stále ignoruje
Rady, tipy a triky
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Kariera.sk TS
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Kurzy a štúdium
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Prostredie práce

Technológie

Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Južná Kórea ukázala tank K3 ako stroj z budúcnosti, ktorý môže pochovať všetky klasické tanky
Armádne technológie
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Armádne technológie
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
Android
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
Aplikácie a hry

Bývanie

Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade

Pre kutilov

Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Recepty
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Súťaže
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takáto žena je snom každého chlapa: Muži sa zhodli na prekvapivej vlastnosti, ktorej nevedia odolať
Partnerské vzťahy
Takáto žena je snom každého chlapa: Muži sa zhodli na prekvapivej vlastnosti, ktorej nevedia odolať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Deti skončili v nemocnici
Domáce
Deti skončili v nemocnici po zjedení dojčenskej výživy! Hygienici bijú na poplach: TÚTO značku rozhodne nekupujte
Aliia Roza
Zahraničné
Škandál v Británii: Dve sexi čínske agentky sa snažili skontaktovať s politikmi! Ruska prezradila, ako to funguje
Nový ZÁKAZ v známej
Zahraničné
Nový ZÁKAZ v známej dovolenkovej destinácii: Dotkne sa státisícov turistov, hrozia drastické sankcie
Desivé zistenie BBC: Proti
Zahraničné
Desivé zistenie BBC: Proti demonštrantom v Gruzínsku bola zrejme použitá chemická zbraň

Ďalšie zo Zoznamu