Po výdatných dažďoch: Povodňová situácia na Hrone je ustálená

ZVOLEN - Vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP) vykonávajú operatívne manipulačné a technické opatrenia na vodných stavbách v povodí Hrona, najmä v lokalitách s 3. stupňom povodňovej aktivity, aby zachytili pritekajúce vody Slatiny a sploštili povodňovú vlnu. Povodňová aktivita v povodí Hrona a Slatiny je v súčasnosti ustálená. Vodné toky kulminujú a situáciu majú vodohospodári nateraz pod kontrolou.
V priebehu dňa vodohospodári pomáhali obyvateľom Zvolena, Zvolenskej Slatiny aj Sliača s bezprostrednými činnosťami pri ochrane životov aj majetku ludí. V tejto súvislosti poskytli 3 000 vriec s pieskom, nasadili aj techniku.
Celkový úhrn zrážok za 24 hodín dosiahol v povodí Hrona v priemere 100 mm, a to aj vrátane topiaceho sa snehu. „Aj dnešná situácia poukázala na potrebu systémového riešenia zabezpečenia územia vo Zvolenskej Slatine proti povodniam, a to nielen formou budovania ochranných hrádzí, ale je potrebné nájsť odpovede na výstavbu Vodného diela Slatinka, ktoré nebude mať len akumulačnú funkciu, ale najmä ochráni životy ľudí aj ich majetok proti veľkej vode,” podčiarkol generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík.