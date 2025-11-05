Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí

Ilustračný obrázok Advertoriál Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Lidl Slovensko)
© Zoznam/ © Zoznam/
Advertoriál

V časoch, keď sa ceny neustále menia a každé euro v peňaženke sa počíta, hľadáme spôsoby, ako nakupovať rozumne. Nechceme neustále „krúžkovať letáky“ a prispôsobovať svoj nákup produktom na nich. Aj preto státisíce Slovákov pravidelne navštevujú obľúbený reťazec, ktorý sa rozhodol ísť inou cestou.

Férové ceny ako štandard

Zľavy v obchodoch často trvajú len pár dní, potom sa ceny opäť vrátia späť. Lidl však dlhodobo dokazuje, že nakupovať kvalitne a výhodne sa dá každý deň, nielen počas akciových týždňov. V posledných mesiacoch preto znížil ceny stoviek produktov až o 40 %. Nie však na pár dní, ale dlhodobo. Zákazníci si tak môžu dopriať svoje obľúbené potraviny bez toho, aby čakali na špeciálne akcie.

Aj preto sa Lidl radí medzi značky, ktorým Slováci najviac dôverujú. Spája dostupnosť, kvalitu a spoľahlivosť. Tento prístup ocenili zákazníci aj na základe hlasovania prestížneho ocenenia Best Buy Award, ktorý potvrdil, že Lidl je na Slovensku jednotkou v pomere ceny a kvality.

Privátne značku majú čoraz vyššiu dôveru

Privátne značky Lidla sú pravidelne testované a získavajú ocenenia nielen od zákazníkov, ale aj od nezávislých inštitúcií. Práve stabilná kvalita je to, čo zákazníci oceňujú najviac, pretože vedia, že produkt, ktorý si kúpia dnes, bude rovnaký aj o mesiac. A to nielen v rámci kvality a chute, ale aj ceny.

Zdroj: Lidl
Zdroj: Lidl

Pilos – čerstvé mliečne výrobky v každej chladničke

Značka Pilos je synonymom čerstvosti. V ponuke nájdete mlieko, jogurty, smotany, maslo aj tvaroh. Biely jogurt Pilos je univerzálny produkt, ktorý využijete na raňajky, do smoothies, ale aj pri varení či pečení. V Lidli ho kúpite len za 0,21 eur v 150 gramovom tégliku.

Pikok – pravé mäso a zážitok z chuti

Pod značkou Pikok sa skrýva široká ponuka mäsových výrobkov – od šuniek cez salámy až po klobásy. Zákazníci oceňujú ich výraznú chuť, kvalitné spracovanie a aj výborný pomer ceny a kvality. Napríklad Pikok Nitran je tradičná slovenská klasika, ktorá nesklame pri desiate, obložených misách, ani pri rýchlej večeri. V Lidli kúpite 100 gramov len 0,89 eur.

Fin Carré – čokoláda pre skutočných milovníkov sladkého

Ak ste raz ochutnali čokoládu Fin Carré, určite vás už prekvapila jej jemnosť. Vyrába sa totiž z alpského mlieka a poctivých kakaových bôbov. 100 gramová Fin Carré Mliečna čokoláda je ideálna ako sladká pauza, ktorá u vás nemôže chýbať. Jej cena za 100 gramové balenie je v Lidli dlhodobo len 1,19 eur.

V každej predajni Lidla však nájdete ďaleko viac privátnych značiek. Freshona ponúka zeleninu, ovocie či strukoviny spracované tak, aby si zachovali čerstvú chuť a živiny. Cien je dôkazom, že aj kozmetika (krémy, šampóny či sprchové gély) môže byť spoľahlivá a cenovo dostupná. A pre rodičov je tu Lupilu, značka, ktorá sa stará o tých najmenších s láskavým dôrazom na šetrnosť a bezpečnosť.

Nakupovať výhodne každý deň sa oplatí

Privátne značky sú pre Lidl kľúčové. Diskont má dohľad ako nad ich výrobou, tak aj nad cenotvorbou. Vďaka tomu ich môže denne ponúkať svojim zákazníkov čerstvé a za ceny, aké inde len tak nenájdete. Navyše už nemusíte každý týždeň sledovať letáky a rozhodovať sa, v ktorom reťazci nakúpite mäso, mlieko či drogériu.

Lidl si získal dôveru nielen zákazníkov, ale aj odborníkov. Dlhodobo podporuje slovenských výrobcov a dodávateľov, investuje do moderných technológií a neustále rozširuje ponuku bio či vegánskych produktov. Aj vďaka tomu dnes patrí medzi najobľúbenejšie reťazce na Slovensku.

Viac o dlhodobo zlacnených produktoch v Lidli

Zdroj: Lidl
Zdroj: Lidl

Advertoriál je pripravený v spolupráci s Lidl.

Viac o téme: PotravinyNakupovanieLidl
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Prominenti
Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová
Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová
Prominenti
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Prominenti

Domáce správy

predseda vlády SR Robert
Vláda sa bude zaoberať zákonom o cestnej premávke či vlaňajším deficitom
Domáce
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
FOTO Záver roka s výraznou
Záver roka s výraznou zmenou: Slováci dostanú na stravu opäť viac, TOTO sú dôležité sumy!
Domáce
V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch začala vesmírna expedícia pre deti – čakajú ich tvorivé úlohy
V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch začala vesmírna expedícia pre deti – čakajú ich tvorivé úlohy
Nitra

Zahraničné

FOTO Novozvolená demokratická guvernérka štátu
Demokrati v USA oslavujú: Uspeli vo voľbách starostov aj guvernérov
Zahraničné
Francúzsko začalo vyšetrovať TikTok
Francúzsko začalo vyšetrovať TikTok kvôli vplyvu na duševné zdravie detí
Zahraničné
FOTO Desivý požiar: Domov dôchodcov
Desivý požiar: Domov dôchodcov zachvátili plamene! Hlásia desiatky obetí a zranených
Zahraničné
FOTO Tragická nehoda v Kentucky:
Tragická nehoda v Kentucky: Lietadlo UPS sa zrútilo krátko po štarte, hlásia obete!
Zahraničné

Prominenti

Sisa Lelkes Sklovská
Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Domáci prominenti
AI módna polícia: UTOPENÁ
AI módna polícia: UTOPENÁ hviezda Sľubu, čisté umelecké dielo a... Pozor na TOTO!
Domáci prominenti
Ohurovala krásou, získala dvoch
Ohurovala krásou, získala dvoch Oscarov, ale žilo sa s ňou ťažko: Extrémna náladovosť, psychické problémy
Osobnosti
Duch Ivety Bartošovej (†48)
Duch Ivety Bartošovej (†48) prehovoril cez známeho hudobníka: MRAZIVÉ slová
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prelomový objav či fikcia?
Prelomový objav či fikcia? Pyramída, ktorá prežila dobu ľadovú: Ak sa objav potvrdí, prepíšu sa učebnice dejepisu!
Zaujímavosti
Ticho vo vesmíre prerušila
Ticho vo vesmíre prerušila otázka, ktorú sa všetci hanbia položiť: Dá sa TO tam hore? Astronautka prelomila mlčanie!
Zaujímavosti
Keď príde mŕtvica, máte
Keď príde mŕtvica, máte hodinu: Rozpoznáte jej príznaky?
vysetrenie.sk
Vianoce v septembri?
V septembri stromčeky, v októbri darčeky: Charlotte zmenila pravidlá Vianoc! Niektorí ju hejtujú, iní obdivujú
Zaujímavosti

Dobré správy

Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce

Ekonomika

Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Dovolenka v Bulharsku sa môže predražiť: Šéfka ECB pripúšťa, že euro môže zrýchliť rast cien!
Dovolenka v Bulharsku sa môže predražiť: Šéfka ECB pripúšťa, že euro môže zrýchliť rast cien!

Šport

Dramatický šláger na Anfielde: Ťahák Liverpoolu s Realom Madrid rozhodol jediný gól
Dramatický šláger na Anfielde: Ťahák Liverpoolu s Realom Madrid rozhodol jediný gól
Liga majstrov
Rozladený český spoluhráč Slafkovského: Sústredí sa na NHL, bojuje v Montreale a teraz toto!
Rozladený český spoluhráč Slafkovského: Sústredí sa na NHL, bojuje v Montreale a teraz toto!
Reprezentácia
Slavia schytala lekciu od Arsenalu, Neapol s Lobotkom si vylámal zuby na obrane súpera
Slavia schytala lekciu od Arsenalu, Neapol s Lobotkom si vylámal zuby na obrane súpera
Liga majstrov
Díaz ústrednou postavou bitky v Parku princov: PSG ani v presile nezastavil stopercentný Bayern
Díaz ústrednou postavou bitky v Parku princov: PSG ani v presile nezastavil stopercentný Bayern
Liga majstrov

Auto-moto

TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava

Kariéra a motivácia

Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Domáce
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Zaujímavé pracovné ponuky
Oblečte si do práce obľúbené pyžamo a pomôžte rodinám zostať spolu
Oblečte si do práce obľúbené pyžamo a pomôžte rodinám zostať spolu
Mediálne spolupráce
Pracovný horoskop na november: Kto zažiari a kto si musí dávať pozor na chyby?
Pracovný horoskop na november: Kto zažiari a kto si musí dávať pozor na chyby?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Rady a tipy
Domáca chilli omáčka, ktorá perfektne dochutí vaše jedlo
Domáca chilli omáčka, ktorá perfektne dochutí vaše jedlo
Ovocné kompóty a zaváraniny

Technológie

Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Armádne technológie
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Android
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Veda a výskum

Bývanie

Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia

Pre kutilov

Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Recepty
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

10-minútový ranný rituál naštartuje metabolizmus aj náladu: Táto kombinácia zmení vaše nastavenie aj telo
Chudnutie a diéty
10-minútový ranný rituál naštartuje metabolizmus aj náladu: Táto kombinácia zmení vaše nastavenie aj telo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Záver roka s výraznou
Domáce
Záver roka s výraznou zmenou: Slováci dostanú na stravu opäť viac, TOTO sú dôležité sumy!
Tragická nehoda v Kentucky:
Zahraničné
Tragická nehoda v Kentucky: Lietadlo UPS sa zrútilo krátko po štarte, hlásia obete!
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko podľa Putina nikoho neohrozuje: Jadrový potenciál rozvíja ako iné štáty
Trump vyslovil desivú hrozbu:
Zahraničné
Trump vyslovil desivú hrozbu: Našimi jadrovými zbraňami dokážeme 150-krát zničiť svet

Ďalšie zo Zoznamu