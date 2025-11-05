Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí

V časoch, keď sa ceny neustále menia a každé euro v peňaženke sa počíta, hľadáme spôsoby, ako nakupovať rozumne. Nechceme neustále „krúžkovať letáky“ a prispôsobovať svoj nákup produktom na nich. Aj preto státisíce Slovákov pravidelne navštevujú obľúbený reťazec, ktorý sa rozhodol ísť inou cestou.
Férové ceny ako štandard
Zľavy v obchodoch často trvajú len pár dní, potom sa ceny opäť vrátia späť. Lidl však dlhodobo dokazuje, že nakupovať kvalitne a výhodne sa dá každý deň, nielen počas akciových týždňov. V posledných mesiacoch preto znížil ceny stoviek produktov až o 40 %. Nie však na pár dní, ale dlhodobo. Zákazníci si tak môžu dopriať svoje obľúbené potraviny bez toho, aby čakali na špeciálne akcie.
Aj preto sa Lidl radí medzi značky, ktorým Slováci najviac dôverujú. Spája dostupnosť, kvalitu a spoľahlivosť. Tento prístup ocenili zákazníci aj na základe hlasovania prestížneho ocenenia Best Buy Award, ktorý potvrdil, že Lidl je na Slovensku jednotkou v pomere ceny a kvality.
Privátne značku majú čoraz vyššiu dôveru
Privátne značky Lidla sú pravidelne testované a získavajú ocenenia nielen od zákazníkov, ale aj od nezávislých inštitúcií. Práve stabilná kvalita je to, čo zákazníci oceňujú najviac, pretože vedia, že produkt, ktorý si kúpia dnes, bude rovnaký aj o mesiac. A to nielen v rámci kvality a chute, ale aj ceny.
Pilos – čerstvé mliečne výrobky v každej chladničke
Značka Pilos je synonymom čerstvosti. V ponuke nájdete mlieko, jogurty, smotany, maslo aj tvaroh. Biely jogurt Pilos je univerzálny produkt, ktorý využijete na raňajky, do smoothies, ale aj pri varení či pečení. V Lidli ho kúpite len za 0,21 eur v 150 gramovom tégliku.
Pikok – pravé mäso a zážitok z chuti
Pod značkou Pikok sa skrýva široká ponuka mäsových výrobkov – od šuniek cez salámy až po klobásy. Zákazníci oceňujú ich výraznú chuť, kvalitné spracovanie a aj výborný pomer ceny a kvality. Napríklad Pikok Nitran je tradičná slovenská klasika, ktorá nesklame pri desiate, obložených misách, ani pri rýchlej večeri. V Lidli kúpite 100 gramov len 0,89 eur.
Fin Carré – čokoláda pre skutočných milovníkov sladkého
Ak ste raz ochutnali čokoládu Fin Carré, určite vás už prekvapila jej jemnosť. Vyrába sa totiž z alpského mlieka a poctivých kakaových bôbov. 100 gramová Fin Carré Mliečna čokoláda je ideálna ako sladká pauza, ktorá u vás nemôže chýbať. Jej cena za 100 gramové balenie je v Lidli dlhodobo len 1,19 eur.
V každej predajni Lidla však nájdete ďaleko viac privátnych značiek. Freshona ponúka zeleninu, ovocie či strukoviny spracované tak, aby si zachovali čerstvú chuť a živiny. Cien je dôkazom, že aj kozmetika (krémy, šampóny či sprchové gély) môže byť spoľahlivá a cenovo dostupná. A pre rodičov je tu Lupilu, značka, ktorá sa stará o tých najmenších s láskavým dôrazom na šetrnosť a bezpečnosť.
Nakupovať výhodne každý deň sa oplatí
Privátne značky sú pre Lidl kľúčové. Diskont má dohľad ako nad ich výrobou, tak aj nad cenotvorbou. Vďaka tomu ich môže denne ponúkať svojim zákazníkov čerstvé a za ceny, aké inde len tak nenájdete. Navyše už nemusíte každý týždeň sledovať letáky a rozhodovať sa, v ktorom reťazci nakúpite mäso, mlieko či drogériu.
Lidl si získal dôveru nielen zákazníkov, ale aj odborníkov. Dlhodobo podporuje slovenských výrobcov a dodávateľov, investuje do moderných technológií a neustále rozširuje ponuku bio či vegánskych produktov. Aj vďaka tomu dnes patrí medzi najobľúbenejšie reťazce na Slovensku.
Viac o dlhodobo zlacnených produktoch v Lidli
Advertoriál je pripravený v spolupráci s Lidl.