Vyňatie samospráv z dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu, uviedol Richard Raši

BRATISLAVA/TRNAVA - Vyňatie samospráv z parametrov dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Priblížil, že v pondelok 20. októbra rokoval o tejto téme so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Úniou miest Slovenska (ÚMS).
Doterajšie nastavenie podľa Rašiho neumožňuje mestám a obciam sa naplno rozvíjať a obmedzuje manévrovací priestor s ich vlastnými finančnými prostriedkami. „Samosprávy tvoria len zlomok verejného dlhu, no napriek tomu čelia prísnym obmedzeniam, ktoré im sťažujú plánovanie a rozvoj. Práve preto musíme nájsť kompromis, ktorý bude ústretový k samosprávam a zodpovedný voči ekonomike štátu,“ doplnil.
Predseda združenia SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič vo štvrtok (23. 10.) uviedol, že samosprávy by mali byť podľa jeho názoru vyňaté z uplatňovania pravidiel dlhovej brzdy. Navrhuje, aby sa riadili výlučne ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Volá preto po úprave ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.