MAMA ROKA 2025: Šiesty ročník ankety priniesol veľmi silné ľudské príbehy

Mama roka 2025 Zobraziť galériu (6)
Mama roka 2025 (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/

Už po šiesty raz sa na Slovensku oceňovali výnimočné mamy a otcovia, ktorí svojím príbehom dokazujú, že rodičovská láska a odhodlanie dokážu meniť svet k lepšiemu. Prestížna anketa MAMA ROKA 2025, ktorú organizuje občianske združenie MAMA ROKA a vydavateľstvo ORBIS IN s mediálnou podporou zoznam.sk, už pozná svojich víťazov.

Slávnostný Galavečer,  ktorý sa uskutočnil v bratislavskom hoteli Park Inn  by Radisson Danube Bratislava, moderovala známa mamička a obľúbená moderátorka Vera Wisterová, hudobnými hosťami boli najznámejšie dvojičky a tiež mamičky “Twiinsky” Danielka a Veronika Nízlové. Svojou účasťou nás opäť podporili stáli ambasádori ankety, Mirka Luberdová, Lucka Hablovičová, Diana Hágerová a Roman Pomajbo. Unikátne  personalizované ocenenia vo forme kabeliek s odkazom pre výhercov pripravila jedinečná slovenská dizajnérka Dajana Varga Rodriguez a jej značka Dajana Rodriguez. Krásne kvety darovalo umelecké kvetinárstvo Steffi a o  kreatívny welcome drink sa postaral BOREC, občerstvenie s láskou pripravil koncept Chlieb a Láska. Počas slávnostného večera, ktorý sa niesol v duchu silných emócií, vďaky a podpory rodinám, ktoré čelia veľkým životným výzvam boli odovzdané ocenenia v šiestich kategóriách a vďaka solidarite a podpore partnerov sme tento rok odovzdali viac ako 40 tisíc eur vo finančnej i materiálnej  pomoci.

Veronika a Daniela Nízlové z dua TWiiNS
Zobraziť galériu (6)
Veronika a Daniela Nízlové z dua TWiiNS  (Zdroj: Ján Zemiar)

„Každý ročník nás utvrdzuje v tom, že slovenské mamy a otcovia sú hrdinami bežných dní. Dnešná doba nie je jednoduchá, najmä pre rodiny, ktoré to majú o čosi ťažšie. Je na nás, ktorí môžeme pomôcť, aby sme prejavili solidaritu. Aj vďaka generálnemu partnerovi ING Hubs Slovakia môžeme aj tento rok zlepšiť život mamám, deťom a ich rodinám. Samozrejme vďaka patrí všetkým partnerom, ktorý tento krásny a zmysluplný projekt podporujú. Anketa MAMA ROKA nie je len o oceneniach. Spájame sa za dobrú vec a verím, že budeme inšpirovať aj ostatných.“ hovorí Daniela Klamová, zakladateľka projektu a CEO vydavateľstva ORBIS IN.

Veľmi si vážim, že som mohla byť súčasťou poroty a priamo rozhodovať o víťazoch ankety MAMA ROKA 2025. Bolo inšpirujúce spoznať toľko odvážnych a oddaných rodičov, ktorých príbehy dokazujú, že láska a odhodlanie dokážu meniť životy k lepšiemu. Cieľom bolo nielen oceniť ich odvahu, lásku a odhodlanie, ale aj inšpirovať verejnosť a podporiť pozitívne hodnoty v spoločnosti,“ uviedla Katarína Tešla, Chief marketing officer Zoznam. 

 

Generálny partner a charitatívny rozmer ankety MAMA ROKA

Generálnym partnerom ankety je ING Hubs Slovakia, expertné centrum globálneho bankovníctva, ktoré dlhodobo podporuje projekty s pozitívnym spoločenským dopadom. 
„Projekt MAMA ROKA spája hodnoty, ktoré sú nám blízke – odvahu, empatiu a silu rodiny. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou niečoho, čo pomáha reálnym ľuďom a mení životy,“ hovorí Sandra Balážiková, Head of HR, ING Hubs Slovakia.

Aj tento rok mal projekt charitatívny rozmer. Výťažok v hodnote 3 850 eur z verejného hlasovania formou darcovskej SMS, ktorú zabezpečovalo Fórum Donorov, poputuje rodine Jarmily Mončekovej na rehabilitácie jej synčeka Adamka trpiaceho achondropláziou. „Nie je to len môj príbeh a môj boj. Cítim zodpovednosť aj za ostatné rodiny, ktoré sa boria s podobnými problémami,“ konštatuje mama štyroch detí.

Anketa MAMA ROKA vznikla ako pocta všetkým mamám a otcom, ktorí svojou odvahou, láskou a odhodlaním inšpirujú svoje okolie. Pomáhať rodinám môžete formou darcovskej SMS na čísle 877 v tvare DMS MAMAROKA, cena je 5 eur vrátane dph. ĎAKUJEME!

Titul MAMA ROKA 2025 získala jedinečná mamička Marianna Ondrejková

Tretie dieťa tejto odvážnej mamy sa narodilo predčasne s diagnózou, ktorú lekári doteraz nedokázali presne stanoviť. Marianna založila občianske združenie Nevzdávači, hľadá pomoc u špičkových lekárov doma i v zahraničí a každý deň bojuje za zdravie svojho syna. Popri tom sa stará o ďalšie dve deti, učí Timiho samostatnosti a inšpiruje ostatných rodičov, aby sa nevzdávali. Špeciálne ocenenia jej odovzdali Generálny partner ankety - ING Hubs Slovakia, Dajana Rodriguez, DACIA, FB Clinic a ďalší. 

Mama roka 2025
Zobraziť galériu (6)
Mama roka 2025  (Zdroj: Ján Zemiar)

Ocenené osobnosti v jednotlivých kategóriách

MAMA bojovníčka: Gabriela Hudáková
Ambasádorka: Mirka Luberdová | Hlavný Partner: Bloom Robbins
Víťazkou kategórie je pani Gabriela Hudáková. Po tom, čo jej dcéra prehrala boj s rakovinou, sa neváhala postaviť do novej životnej úlohy. S láskou a obetavosťou prevzala výchovu svojich troch vnúčat. Najmladší Arnoldko má vážne zdravotné problémy – spastickú kvadruparézu, epilepsiu a slepotu. Gabriele patrí zaslúžene titul MAMA bojovníčka 2025. 

MAMA podnikateľka : Silvia Langermann                                                                     Ambasádorka: Lucia Hablovičová | Hlavný Partner: CCC Shoes & Bags
Ocenenie si odniesla Silvia Langermann. Psychologička, koučka a mama štyroch detí, z toho jedného adoptovaného. Silvia vytvorila medzinárodne akreditovaný projekt Power Coaching a iniciatívy Power Consulting, Power School a Power Kids. Pomáha ľuďom i deťom so špeciálnymi potrebami a ukazuje, že mama môže byť úspešnou líderkou aj empatickou oporou pre druhých.

MAMA influencerka: Soňa Skoncová
Ambasádorka: Diana Hágerová | Hlavný Partner: Collistar Milano
Tento titul získala známa moderátorka a podnikateľka Soňa Skoncová. Tvár, ktorú poznáme z televíznej obrazovky a prehliadkových mól, na svojej  sociálnej sieti otvorene hovorí o výzvach materstva. Po príchode prvého dieťaťa prešla náročným obdobím a vytvorila komunitu mamičiek, kde sa ženy podporujú namiesto odsudzovania.

Soňa Skoncová
Zobraziť galériu (6)
Soňa Skoncová  (Zdroj: Ján Zemiar)

OCKO ROKA :  Daniel Bašo
Ambasádor: Roman Pomajbo | Hlavný Partner: Cybex
Daniel prijal dvoch nevlastných synov so špeciálnymi potrebami a stal sa im skutočným otcom. Titul OCKO ROKA si zaslúžil za svoju oddanosť v situácii, ktorá by otriasla aj biologickým rodičom. Nevzdal to a každý deň dokazuje, že byť otcom znamená zostať pri blízkych aj v časoch, ktoré nie sú jednoduché.

CENA VEREJNOSTI : Víťaz verejného hlasovania  Pavol Gromina                                             Hlavný partner kategórie: FB Clinic
Víťazom verejného hlasovania sa stal pán Pavol Gromina, ktorého príbeh oslovil tisíce ľudí po celom Slovensku. Pavol je otcom dcérky s Downovým syndrómom. Hoci spočiatku o jej špeciálnych potrebách nič nevedel, stal sa jej najväčšou oporou, ona jeho inšpiráciou. „Si pre nás DAR. Áno, hovorím o tebe, Soňa.“  odkazuje dcérke s Downovým syndrómom ocko Pavol.
Projekt MAMA ROKA každoročne rastie a stáva sa platformou, ktorá spája verejnosť, partnerov a médiá v spoločnom cieli - oceniť výnimočných rodičov a priniesť pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Poďakovanie
Organizátori ankety ďakujú všetkým finalistom, partnerom, ambasádorom, médiám a širokej verejnosti za podporu, vďaka ktorej môže MAMA ROKA aj naďalej rásť a meniť životy ľudí k lepšiemu.

