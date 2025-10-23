Nevinný vták s ničivou silou: Bažanti na cestách ničia autá, škody sú obrovské!

BRATISLAVA – Vyzerajú nevinne, no v momente, keď sa z poľa rozletia proti autu, dokážu napáchať poriadnu spúšť. Stret s bažantom na rýchlostnej ceste nie je ničím výnimočným – a vodiči často až po náraze pochopia, akú silu tento vták v skutočnosti má.
Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie z rozbitých čelných skiel, ktoré skončili ako po výbuchu. Bažant, ktorý váži len niekoľko kilogramov, sa pri rýchlosti 100 km/h mení na nebezpečný projektil. „Vyzerá nevinne, ale keď sa rozletí proti čelnému sklu, má silu ako guľka z katapultu,“ opisuje skúsenosť odťahová služba Car Rescue Team, ktorá dokumentovala poškodené vozidlo.
Vodiči, ktorí sa s podobnou situáciou stretli, hovoria, že reakčný čas je minimálny. Bažant sa často rozbehne cez cestu nečakane, najmä na úsekoch lemovaných poľami. Ak sa s ním vozidlo zrazí, čelné sklo sa môže úplne rozbiť – v niektorých prípadoch dôjde aj k poškodeniu kapoty či strechy.
Poľovníci upozorňujú, že práve v jesennom období sú stretov s bažantmi najviac – vtáky sa presúvajú z polí, kde prebehla úroda, k lesným okrajom. Vodiči by preto mali zvýšiť opatrnosť najmä na rýchlostných cestách mimo obcí.
Ako reagovať po zrážke so zverou
- Zastavte bezpečne mimo vozovky – neohrozujte ďalšiu premávku.
- Zavolajte políciu
- Nemanipulujte s uhynutým zvieraťom.
- Kontaktujte poisťovňu alebo asistenčnú službu.