Tak toto tu ešte nebolo: Totálny bizár v parlamente! Kotlár sa spojil s opozíciou proti Huliakovi, tá mu aj tlieskala

BRATISLAVA – Huliakova novela o hazarde vyvoláva v parlamente vášne a dokonca sa jej podarilo spojiť nespojiteľné – poslanca za SNS Petra Kotlára s opozíciou.
Podľa návrhu z dielne ministra športu Rudolfa Huliaka by mohla národná lotériová spoločnosť Tipos za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia Slovenska. Novela podľa rezortu, pod ktoré Tipos patrí, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj na potrebu úpravy zákona, vyplývajúcu z aplikačnej praxe.
Návrh však vyvoláva od začiatku vášne. Parlament začal o ňom rokovať v utorok podvečer a následne mu venoval aj v stredu, poslanci rokovali až do hlbokej noci, rozprava bola skrátená na 12 hodín. Návrh sa nepáčil opozícii, ktorá kritizovali predovšetkým podporu hazardu, ktorú podľa nich novela prináša.
Jednotný názor na ňu však nemajú ani v koalícii. Dôkazom je nezvyčajná situácia pred dnešným hlasovaním, o ktorú sa postaral poslanec za SNS Peter Kotlár. Ten totiž prišiel tesne pred hlasovaním so žiadosťou o stiahnutie novely. Problémom bolo, že podľa rokovacieho poriadku musia takýto návrh na vypustenie bodu podať tri poslanecké kluby. A práve tu našiel osamotený Kotlár netradičného spojenca – opozíciu. Kotlár tak nakoniec návrh podal opätovne v mene klubov PS, SaS a KDH. „Neexistuje žiadny volič elektorátu žiadnej politickej strany, ktorý by súhlasil s týmto bodom,“ uviedol. Avšak Kotlár a opozícia neuspeli - procedurálny návrh neprešiel, nepodporilo ho dosť poslancov. Parlament krátko na to posunul novelu do druhého čítania.
Opozícia Kotlárovi tlieskala
Opozíciu Kotlárova žiadosť príjemne prekvapila žiadosť. Uviedli to predstavitelia opozičných strán KDH, SaS a Hnutie Slovensko - Za ľudí. „Nás to tiež prekvapilo, ale bolo to také milé prekvapenie, lebo Kotlár zožal potlesk opozície, čo by som nikdy nepovedal, ale v tejto veci zaujal správny postoj,“ povedal opozičný poslanec Milan Majerský (KDH) s tým, že zákon z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR odmieta rozhodnutie ľudí, ktorí si v referendách v jednotlivých obciach a mestách odsúhlasili zrušenie hazardu. S tým súhlasil aj opozičný poslanec z SaS Marián Viskupič, pričom podľa neho by sa mala vôľa obyvateľov Slovenska rešpektovať. Pripomenul, že hazard sa nedá zakázať, ale treba ho regulovať, preto by sa mal návrh zákona stiahnuť.
Opozičný poslanec Michal Šipoš (Hnutie Slovensko - Za ľudí) zhodnotil, že minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) nasilu pretláča tento zákon, aby vyšiel v ústrety hazardu a „prestrel koberec“ všetkým kasínam a herniam, ktorým majú v najbližších dňoch končiť licencie. Ku kritike sa pridala rovnako aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí), podľa ktorej vládna koalícia nerieši problémy ľudí, ale iba problém hazardnej loby a vychádza jej v ústrety skráteným legislatívnym konaním, aby zopár firmám nenastali ekonomické škody.
Danko tvrdí, že Kotlára chápe
Líder koaličnej SNS Andrej Danko chápe postoje Petra Kotlára. Poukázal však na to, že na tom nebola dohoda. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente. „Nebola na tom dohoda, ale chápem postoje Kotlára, ktoré zhmotnil v tom vyjadrení, ktoré asi cíti gro ľudí v sále,“ povedal. Avizoval, že sa o tom s Kotlárom bude rozprávať. „Ale to, čo urobil, nie je nič zlé, vyjadril svoj názor,“ doplnil.
K novele zákona o hazardných hrách, ktorá prešla do druhého čítania, sa vyjadril kriticky aj Danko. „Tipos bol daný na nové ministerstvo preto, aby peniaze išli na liečenie, na podporu ľudí a nie na rozvoj hazardu. Hazard je nutné zlo,“ skonštatoval.
Rozumie však tomu, že štát musí mať nad hazardom kontrolu. Treba však do toho podľa neho dať racio. „Vždy sa to dá robiť rôznymi spôsobmi a toto je trošku taký spôsob, že Rudolf Huliak zvolil motorovú pílu,“ dodal. Danko avizoval, že Huliak sa má jeho pripomienkami zaoberať.